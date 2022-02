Hannover

Was der winzige Diamant hier leistet, das ist so wie ein Bugatti, der mit 417 Stundenkilometern einen kurvigen Alpenslalom runterbrettert. Denn was so in Vinyl gepresst ist, ist für jeden Plattenspieler härtestes Futter. Igor Levits grandiose Interpretation von Ronald Stevensons Jahrhundertwerk „On DSCH“ kommt diese Woche als Doppel-LP heraus.

Enormes Akkordgedonner

Da wird jeder Tonarm bis an seine Grenzen gefordert, denn was diese Komposition an Dynamik in das Plastik drückt, ist rekordverdächtig. Da wird an manchen Stellen ein enormes Akkordgedonner freigesetzt, das man in den kleinen Rillen nie vermuten würde. Und das ein starkes Argument für das Vinyl abgibt.

Und da ist es ein schönen Zusammentreffen, wenn das neue Album von Igor Levit (das es schon auf CD gibt, zusammen mit den Präludien von Schostakowitsch) in der Stadt aufgenommen wurde, in der die Schallplatte von Emil Berliner 1887 erfunden wurde. Im Februar 2020 hatte sich Igor Levit in den Leibnizsaal im HCC begeben für den Tastenmarathon, der von Tonmeister Andreas Neubronner konkurrenzlos gut aufgenommen wurde.

Die schwarze Scheibe ist gefragt

Und auch das befeuert noch weiter den stetig und ständig steigenden Vinylboom. Die gute alte schwarze Scheibe ist gefragt wie nie, einige Musikfirmen wie BMG verkaufen mittlerweile mehr Vinyl als CDs.

Igor Levits Hausgesellschaft Sony engagiert sich ebenfalls stark in Sachen Vinyl. Die Company muss bei manchen Titeln schon Lieferengpässe feststellen. Bei Neuerscheinungen wie der Levit-Scheibe wird das nicht passieren, „hier sind unser Vertrieb, Disposition und Fertigung perfekt aufeinander eingespielt“, so Hermann Maier, Senior Director Sales & Distribution bei Sony.

Der Herstellungsprozess ist schon sehr aufwendig. „Die meisten Hersteller sind weit über ihre Kapazitäten hinaus überlastet. Die Lieferzeiten betragen aktuell mehrere Monate“, so Maier. Die schwierige Rohstoff-Situation und Knappheit trage ihren Teil zunehmend dazu bei. Schneidmaschinen für Folien haben die Hersteller schon. „Das Problem liegt also eher bei Herstellungskapazitäten, als beim Schneiden der Matrizen selbst.“

Steigerung um 50 Prozent

Sony will in diesem Jahr die Vinyl-Kapazitäten noch ausbauen. Zu Recht, wie die Zahlen des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) zeigen. Im ersten Halbjahr 2021 ging der Schallplatten-Umsatz in Deutschland um nahezu 50 Prozent nach oben, die Schallplatte hat immerhin einen Marktanteil von sechs Prozent am Musikmarkt – mit 4,2 Millionen verkauften Platten.

Eine Schallplatte ist ein haptisches Vergnügen – das hat schon etwas Meditatives, wenn sich die Platte langsam zu drehen beginnt und sich der Tonarm in die Rille absenkt und Igors Flügel klanglich abhebt. Dann kann man schon verstehen, warum Leute sich die großen, gegen Staub und Kratzer so empfindlichen Scheiben auflegen.

Und klingen Schallplatten nun besser als CDs? Tja, in gewisser Weise schon. Weil sie „schlechter“ klingen – durch den Herstellungsprozess wird die Musik in diese analoge Aura gehüllt, häufig ist mehr Raum da, mehr Sanftheit, eine angenehme Einengung der Dynamik und und und ...

Unverwechselbarer Sound

Das findet auch Hermann Maier: „Vinyl-Schallplatten haben einen unverwechselbaren Sound. Faktoren wie Rhythmik und das warme Klangbild überzeugen gegenüber digitalen Medien.“ Und noch etwas scheint zu faszinieren: „Der Geruch, das Aussehen, Papier, und die Mechanik der Dreher sind einzigartig.“

Und trotzdem bleibt das digitale Master das Original.

Die Schallplatte ist eben eher ein Statement. Gegen oberflächliches Streaming für den bewussten Genuss. Man muss sich Zeit und Muße nehmen – die Kunst von Igor Levit verdient es.

Ronald Stevensons Werk

Die „Passacaglia on DSCH“ gilt als eines der schwierigsten Werke der gesamten Klavierliteratur. 80 Minuten lang mit pianistischen Höchstschwierigkeiten – mit unvorstellbarem Akkordgedonner („Fanfare-Alarm“), irren Läufen („Glimpse of War Vision“) und Diskantgeglitzer („Central Episode“). Der Schotte Ronald Stevenson hat es 1962 komponiert.

Von Henning Queren