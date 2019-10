Anna Mülter übernimmt die Theaterformen

Hannover

Bisher hat sie die Tanztage in Berlin geleitet: Die Kuratorin und Dramaturgin Anna Mülter übernimmt das Festival Theaterformen, im Sommer 2021 steigt ihre erste Ausgabe in Hannover. Das Festival findet abwechselnd hier und in Braunschweig statt.

Die beiden Intendantinnen der beiden Staatstheater in Hannover und Braunschweig freuen sich jedenfalls über diese Wahl. Sonja Anders und Dagmar Schlingmann in einer gemeinsamen Erklärung: „Es wird ein spannender Neubeginn für uns alle, denn Kooperation, Solidarität und Öffnung sind Vorhaben, denen beide Staatstheater vorbehaltlos zustimmen und an denen sie gerne teilhaben. Gemeinsam wird es uns gelingen, uns noch besser in die Stadtgesellschaft hinein zu vernetzen.“

Anna Mülter kommt vom Tanz her und steht für Diversität. Seit 2014 leitet sie die Tanztage Berlin und ist mitverantwortlich für das Tanzprogramm und die Themenfestivals der Sophiensæle. Der Berliner Produktions- und Spielort hat sich auf ihre Initiative hin auch zu einer Vorzeigeinstitution in Sachen Barrierefreiheit und Sichtbarkeit von Künstlern und Künstlerinnen mit Behinderung entwickelt. Von 2016 bis 2019 war Anna Mülter zudem Dramaturgin am Tanzhaus NRW.

Die neue Theaterformenchefin ist vor allem daran interessiert, wie experimentelles Theater für ein vielfältiges Publikum geöffnet werden kann: „Das Festival Theaterformen stellt gesellschaftlich relevante Fragen durch innovative internationale Theaterarbeiten. Braunschweig und Hannover haben lebendige Stadtgesellschaften und ich freue mich darauf, das Lokale mit dem Internationalen mit den Mitteln der Kunst zu verbinden.“ Und das Programm ist passgenau auf der Linie von Hannover Intendantin Sonja Anders. Anna Mülter wird will besonders den Dialog mit dem Publikum fördern und das barrierefreie Angebot erweitern.

Es wird auch ein wenig ein Heimspiel. Die aus Hannover stammende Theater- und Literaturwissenschaftlerin hat maßgeblich am Programm des Festivals „Theater der Welt“ 2014 in Mannheim mitgearbeitet und am Berliner „Hebbel am Ufer“ als Dramaturgin und Produktionsleitung mit vielen internationalen Künstlern und Künstlerinnen wie Janet Cardiff, Harun Farocki, Rabih Mroué, Toshiki Okada, Peaches und Nelisiwe Xaba zusammengearbeitet.

Das Festival Theaterformen wurde 1990 gegründet. Gastspiele von allen Kontinenten prägen das Programm ebenso wie innovative Theatermacher und Theatermacherinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Festival wird finanziert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die im jährlichen Wechsel gastgebenden Städte Hannover und Braunschweig, die Stiftung Niedersachsen und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Die nächsten Theaterformen finden im Juli 2020 in Braunschweig statt. Die bisherige Leiterin Martine Dennewald gibt damit planmäßig ihre Abschiedsvorstellung.

Von Henning Queren