Andrew Manze in Quarantäne

Live Musik zu hören, ist doch am schönsten: Die NDR-Radiophilharmonie bereitet sich auf die eine besondere Konzertsaison vor – und hat dafür schon mal Chefdirigent Andrew Manze einfliegen lassen.Nun ist er wieder da und sitzt allerdings erst einmal in Quarantäne.

Keine Angst, das Virus hat er nicht. Die übliche und geforderte Vorsichtsmaßnahme. Bis er wieder mit dem Orchester arbeiten kann. Und das freut sich schon auf die ersten Auftritte. Am 13. Juni geht es los – allerdings nicht in Hannover, sondern bei den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern, hier hat die Radiophilharmonie die Ehre der Eröffnung. Und das sogar vor echtem Publikum. Da spielen Mitglieder der Radiophilharmonie ein coronagerechtes Programm in kleiner Besetzung mit dem nötigen Abstand untereinander.

Ab 18 Uhr startet das außergewöhnliche Konzert aus der Konzertkirche Neubrandenburg, bei dem man, wie mittlerweile schon üblich, per Internet dabei sein kann. „Wir sind richtig froh, dass es wieder losgeht – mit einer vernünftigen Perspektive“, so Radiophilharmonie-Manager Matthias Ilkenhans. Das Orchester hatte lange genug gewartet. Und die Musiker hätten die Zeit genutzt – und einzeln und auch per Stream miteinander verbunden geprobt.

Die Radiophilharmoniker beobachten genau die Forschungsergebnisse über die Gefährdung von Musikern und Zuhörern bei einer möglichen Übertragung des Coronavirus im Konzert. Hier sind besonders die Bläser gefährdet – und auch eine Gefahr. Denn sie könnten durch die Art ihres Spielens leicht die Aerosole mit den Viren in die Luft pusten. Ilkenhans: „Wir halten uns dabei an alle Vorgaben.“

Deshalb werden die ersten richtigen Konzerte der Radiophilharmonie auch erst einmal ohne Publikum geplant. Den Auftakt macht ein Musikprojekt der Weltklasseklarinettistin Sharon Kam am 2. Juli live beim NDR – das dann auch wieder übertragen wird. Sollten sich die gesetzlichen Regelungen bis dahin geändert haben, könnten auch die ersten Gäste live dabei sein.

Gleiches gilt für ein noch ungenanntes Projekt mit dem Star-Harfenisten Xavier de Maistre und der Sängerin Ania Vegry von der Staatsoper. Die musizieren am 17. Juli live – bisher geplant im leeren Sendesaal.

Damit hat der NDR schon seine Erfahrungen gesammelt – mit dem beachtlichen Konzert von Igor Levit, der mit Mozart, Manze und Musikern der Radiophilharmonie den neuen Großen Sendesaal einweihte.

Und wer sich schon einmal einstimmen möchte: Ab sofort bietet der NDR immer dienstagabends ab 20 Uhr ein neues Video auf seiner Website an mit Künstlern wie Isabelle van Keulen, Max Mutzke und Andrew Manze. Der machte online einen Dirigierkurs, der zu den Erfolgsgeschichten in der Corona-Krise zählte: „Im Takt mit Manze“ zeigte in acht Folgen Tricks und Kniffe der Orchesterleitung am Beispiel von Rimsky-Korsakows prächtiger „Scheherazade“. Die würde man auch gerne mal richtig live hören.

Von Henning Queren