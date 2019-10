Andrew Manze begeistert mit Beethoven

Hannover

Am 10. November wird die NDR Radiophilharmonie ihr großes Beethoven-Festival im Kuppelsaal abschließen, stilecht mit der 9. Symphonie. Bis dahin hält man sich bei der Programmgestaltung nicht an chronologische Vorgaben, sondern folgt Spannungsverhältnissen – eine kluge Entscheidung, wie jetzt die Kombination der 1. und der 5. Symphonie bewies.

Wobei es sich Chefdirigent Andrew Manze nicht so einfach machte, zunächst betont die Traditionalisten und dann die Revolutionäre zu bedienen. Er behandelte beide Werke gleichermaßen mit dem gebührenden Respekt, und so konnte auch die 1. zeigen, was in ihr steckt: Nicht nur hat sie viel Potenzial in Sachen Esprit, auch die Details entfalten bei sorgsamer Interpretation große Reize

Bei der 5. entschied sich Manze dafür, den Einstieg mit dem ikonenhaften Schicksals-Motiv recht flott zu nehmen. Einerseits verständlich, da die Passage in manchen Interpretationen unnötig gedehnt wird, schlimmstenfalls bis zum Pathos, doch etwas klarere Konturen könnte sie schon vertragen, wie überhaupt der 1. Satz an diesem Abend nicht immer voll auf den Punkt kam.

Um so bestechender war allerdings, was folgte: feinsinnig bewegt das Andante, das Scherzo mit glanzvollen Zuspitzungen. Und der Finalsatz durchgängig im wahrsten Sinne des Wortes packend, so dass sich ein Herr im 1. Rang sogar animiert fühlte, die Schlusstakte temperamentvoll mitzudirigieren. Allerdings nicht unbedingt zum Wohlgefallen der Umsitzenden – Manze kann‘s doch besser.

Von Jörg Worat