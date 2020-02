André Rieu walzert in der Tui-Arena

Hannover

André Rieu ist eine Tour de Force. Hundertfach mit Platin ausgezeich­net, Johann Strauss den Titel „Walzerkönig“ streitig gemacht, und mit seinem privaten Orchester, was er nach dem Altmeister benannt hat, der ganzen Welt den die Klassiker nähergebracht.

Zu seinem 70. Geburtstag gönnt sich Rieu eine weitere multikontinen­tale Tour – „ich möchte auf der Bühne stehen, solange ich lebe“, sagt er in der Tui-Arena.

8000 walzerselige Besucher sind hier, „im Zentrum des Universums“, wie Rieu mit einem Schmunzeln verkündet, die ganze Operation deutet er immer wieder ironisch an, sei ganz auf Hannover zugeschnitten.

Seine drei Platin Tenors starten mit dem italienischen Standard „Maria, Mari“, der Maestro nickt mit und dirigiert einhändig, in der linken die Stradivari aus dem 17. Jahrhundert. Blumenkästen auf der Bühne harmonieren mit den mediterranen Gässchen auf dem Hintergrundbild, davor sitzt das riesige Orchester und Rieus Frauenchor mit seinen pastellfarbenen Kleidern. Das „Nessun Dorma“ der drei Tenöre kommt etwas gehetzt daher, verdient sich aber dennoch Standing Ovations.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs, fragt sich Rieu selbst. „Wir haben Spaß, seit 25 Jahren“, sagt er, und der von seinen CDs im Schlafzimmerblick schauende Violinist macht lustiges Mienenspiel zu Peter Alexanders „Die kleine Kneipe“.

Den Country-Song „Some Say Love“ singen seine drei Sopranistinnen. Mit der Interpretation moderner Titel macht die Klassik ohnehin die Massen happy. Beim „Schneewalzer“ rieselt es flockig auf die ersten Reihen hinab, zum Schlussakkord fällt eine echte Ladung Schnee hinunter, ein Dutzend Gäste klopft sich die Jacketts ab.

„Das nächste Stück ist mit Wasser!“, sagt Rieu. An der Geige scheint er sich heute zurückzuhalten, delegiert die Aufmerksamkeit ans Orchester und die Solisten. Manoe Konings an der Klarinette spielt das jiddische „Hava Nagila“ flott, die Berlin Comedian Harmonists kommen für ein Vokal-Intermezzo auf die Bühne. „Irgendwo auf der Welt“ ist Schlager von Weltrang, ambitioniert vom Orchester vertont.

Manchmal, das muss man Rieus Kritikern lassen, ist die Massen-Klassik nicht viel mehr als Ufftata zum Mitklatschen („Tanzen möchte ich“), auch wenn die Unterhaltung hochwertig ist und die Musiker eingespielt. Die meisten Stücke gelingen deshalb famos: Für „Vilja“ von Franz Lehár erntet Sopranistin Donij van Doorn den größten Solo-Applaus des Abends. „An der schönen blauen Donau“, behält in Rieus Interpretation seine Multi­dimensionalität und Schwere­losig­keit – Stanley Kubrick nutzte den Walzer für den Tanz der Raumschiffe in „2001“, und auch die Rave-Koryphäen von The KLF streuselten Strauss dereinst in einen Weltraum-Soundtrack. In der Tui-Arena springen einige Paare zum Tanz auf.

Am besten: Ravels „Bolero“. Von den Falize-Brüdern Glenn und Dean wird die Komposition an zwei Snaredrums vorangetrieben, hypnotisch und modern klingt die Steigerung des Orchesters, der Chor steigt zum Finale ein, die Bühne scheint abzuheben.

Zum „Radetzkymarsch“ fallen Ballons in den Innenraum, zum folgenden Walzer stoßen die Musiker schon mit Schampus an. Jetzt beginnt der freiwillige Teil, die Zugaben, zu denen viele Gäste bereits aufspringen und die Ausgänge suchen. Richtig schade: Sie verpassen Little Richards „Tutti Frutti“ und die Ouvertüre aus Bizets „Carmen“.

„Ihr seid müde!“, fleht Rieu die Verbliebenen um seinen Feierabend an, und hat doch noch eine Abschiedsmelodie: Zum Evergreen „Marina“ geht ein virtuelles Feuerwerk, das Orchester hat Sonnenbrillen aufgesetzt und schüttelt die Rumba-Rasseln. .

Von Lilean Buhl