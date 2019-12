„American Songbook“ mit Tokunbo Akinro

Hannover

Das Jahr geht dem Ende entgegen – doch die „Freistil“-Reihe der NDR Radiophilharmonie hat gerade erst begonnen. Mit einer in Hannover bestens bekannten Sängerin: Tokunbo Akinro, die einfachheitshalber unter ihrem Vornamen auftritt, hat ihre Karriere einst hier gestartet und ist mittlerweile zurückgekehrt. Nun stellte die Deutsch-Nigerianerin im gut gefüllten Kuppelsaal ihre persönlichen Favoriten aus dem „Great American Songbook“ vor.

Angesagt waren Komponisten wie Irving Berlin, Richard Rodgers und natürlich George Gershwin, es gab bekannte Titel, etwa „Cry me a River“ oder „Let it snow“, aber auch ein paar Exotika des Kalibers „The Shadow of your Smile“. Jahreszeitenmäßig wurde eine große Bandbreite abgedeckt, mal hieß es durchaus passend „Christmas Time is here“, mal ging’s ab in die „Summertime“. Letzteres im einzigen Arrangement, für das Dirigent Enrique Ugarte nicht allein verantwortlich zeichnete – Morten Klein, mit dem Tokunbo über 15 Jahre lang äußerst erfolgreich in der Band „Tok Tok Tok“ unterwegs war, hatte hier seine Finger im Spiel gehabt. Prompt wurde daraus die eigenartigste Nummer des Abends, ziemlich spooky für ein Wiegenlied.

Das große Losfetzen ist Tokunbos Sache nie gewesen. Sie neigt eher zu einer gewissen Zurückhaltung in Auftreten und Intonation, was besonders den feinen Schattierungen in den höheren Lagen zugute kommt. Ugartes Arrangements erwiesen sich als punktgenau, das Orchester spielte mit samtigem Swing und ohne Scheu vor knackigen Zuspitzungen, die aber nie aus dem Ruder liefen. Es hatte Unterstützung durch bekannte Cracks der Jazz-Szene in Gestalt von Drummer Matthias Meusel, Bassist Christian Flohr und Geburtstagskind Lutz Krajenski an den Keyboards, nicht zu vergessen Saxophonist Lorenz Hargassner mit seinen großartigen Soli. Ein Höhepunkt des Abends wurde „My Funny Valentine“, klugerweise im eigenen Stil gesungen und nicht mit dem Versuch, den brüchigeren Zugriff von Chet Baker nachzuahmen. Der letzte Titel hieß dann „Somebody loves me“, und da nicht nur somebody die Sängerin liebt, wurde vom Publikum vehement Nachschlag eingefordert - „ Moon River“ und „White Christmas“ gab’s obendrauf.

Von Jörg Worat