Hannover

Das passiert, wenn man lange auf das leere Bilderrauschen auf einer Mattscheibe starrt, irgendwann erkennt man etwas, vielleicht sogar ein Gesicht. Pareidolie nennt die Wissenschaft diese vermeintlich Fähigkeit. Was das für die abstrakte Kunst bedeutet, zeigt der erfrischende Blick im Sprengel Museum mit dem etwas sperrigen Titel „Formen, die ihr Wesen treiben“.

Und diese Formen haben es in sich, wenn sie ihr Wesen treiben, Trugbilder zumeist. Ein Spiel, dass der Surrealismus – wie die Ausstellung an einigen hervorragenden Beispielen zeigt – meisterhaft beherrscht. Wie Max Ernst mit seinen Frottagen, deren Strukturen aus Holzoberflächen oder zerdrückten Farbflächen gewonnen und bearbeitet wurden – für einen sind es intergalaktische Galaxienbilder, für andere Unterwasserlandschaften.

Aus dem eigenen Depot

Das reichhaltige Depot des Sprengel Museums überrascht immer wieder: Alle 78 Werke von 1910 bis heute – plus zwei ausgeliehene Prachtstücke von Hannes Malte Mahler („Beast“) – stammen aus dem Depot des Sprengel Museums. Und machen echte Entdeckungen möglich. Wie das rare „Cascata – Medusa im Hain“ vom hannoverschen Maler Arnold Leissner, auf dem die geköpfte Medusa gezeigt wird – deren Figur aus der Ferne betrachtet, sich in eine großköpfige Eule verwandelt. Vielleicht, denn es kommt ja auf den Betrachter an, welches Bild in seinem Kopf erzeugt wird.

Zu den Überraschungen gehört auch die große Plastik „La grand montagne“ von Germaine Richier – ein 3,30 Meter breites Ungetüm, geschaffen aus Gips, Holz und Knochen – das in feinster Bronze abgegossen wurde. Sind in den meisten Fällen mechanische und biologische Formen getrennt, versucht Ella Bergmann-Michel eine verhaltene Synthese, wenn sie Vogelflügel in strenge Lineaturen einbaut. Ansonsten sind noch beste Stücke in der Ausstellung: Kandinsky, Picasso, Hans Arp, Niki de Saint Phalle und und und ... Alle überzeugend eingruppiert in die Themen wie „Im Reich der Illusion“, „Phantasma“ oder „Körper, Kontur und Schatten“.

Kunst bis zum Tamagotchi

Wie wir auf abstrakte Werke reagieren, das interessiert hier Kuratorin Paula Schwerdtfeger: „Wir entdecken in der Bildwelt der Kunst eine Welt, die wir kennen.“ Und das Spiel mit dem überschießende Sinngehalt einfacher Formen setzt sich bis in die Gegenwart und in die Populärkultur fort – wenn man sich anschaut, welch herzzerreißende Dramen sich mit der winzigen LCD-Fläche eines Tamagotchi erzeugen lassen oder zu welchen Hochleistungen der Pacman anregte. Natürlich kommt auch der Rorschach-Test vor.

Sieht ein bisschen frech aus, dieser kleine weiße Kerl, der im letzten halbdunklen Raum dem Besucher die Zunge rausstreckt. „Mon Ami Pierrot“, die gedrungene Gipsfigur von Max Ernst aus geometrischen Elementen und zwei Muschelfüßen,. Einen besonderen Schauwert liefern hier dann zu Abschluss die Formen, die auf besonders muntere Weise ihre Wesen treiben – in Animationsfilmen. Wie in dem Farbenballett „Lichtspiel Opus I“ von Walter Ruttmann, das 1921 entstanden ist und sich permanent ändernde, sich verwischende, wirbelnde Farbflächen tatsächlich zum Tanzen bringt.

Werbung für Autoreifen

Und Walter Ruttmann ist noch auf besondere Weise mit Hannover verbunden. Der fährt 1922 in einem Werbefilm Dreiecke und Kreise auf zur höheren Ehre des Gummiautoreifen „Excelsior“, welcher später von Continental übernommen und in dem Werk produziert wurde, das heute zur Wasserstadt gehört.

Ach ja, für die Erforschung der Pareidolie gab es auch einmal einen Nobelpreis, für eine Arbeit, die erläuterte, warum Menschen das Gesicht Jesu erkennen konnten – auf einer Scheibe getoasteten Brotes.

Bis zum 3. Oktober in der Oberen Sammlung. Ein informativer Katalog kostet zwölf Euro.

Von Henning Queren