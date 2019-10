900 Fans bei Kollegah

Hannover

Bei Kollegah alias Felix Blume hat sich viel verändert: In den letzten Jahren, in den letzten Tagen. Wie Ende der Nullerjahre zum Kolle-Konzert gehen und sich über die Silbenakrobatik und Punchlines harmlos amüsieren – das ist nicht mehr drin seit den Antisemitismus-Vorwürfen 2018.

Und immer mehr scheint es so, als sei Blume selbst nicht mehr zufrieden mit dem Status als erfinderischster Reimer der Rapszene, der mit seinen Lines „mehr Kieferbrüche als ein Holzfäller“ verursacht hat: Erst fegt Kollegah seine Social-Media-Plattformen leer, dann wird sein Label Alpha Music mit einem abstrusen Video neu aufgerollt, in dem Kollegah irgendwo zwischen Prediger und Lifecoach an seine Fans appelliert, ihr Leben endlich „Alpha“ zu gestalten. Das Album „Alphagene 2“ wird diese Tage zum ersten Mal geteasert.

Viel zählbare Aufmerksamkeit hat der ganze Alpha-Trubel nicht gebracht. Knapp 900 Besucher sind beim Tourauftakt im Capitol und sehen Kolle, seinem Labelkumpel Asche, seinem DJ und ein paar eigenen Security-Typen dabei zu, wie sie zugucken: Bei einem Impro-Pumper-Wettbewerb zwischen zwei Jungs aus dem Publikum.

Dann rappt Kollegah sein „Siegerlächeln“ und die „Frontale Faust“ mit den übertrieben männlichen Texten, die trotz Ironie eben doch veraltet rüberkommen. „ John Gotti“ und „Pitbulls und AKs“ begrüßen die Fans als Klassiker, zwischen den Songs ist immer gruselige Stille, wenn die Crew nicht einen Sketch spielt: Ein „Fan“ kommt auf die Bühne und wird von Kollegah „niedergeschlagen“; kritisiert ihn: „Ich hab zwei Persönlichkeiten, du hast nicht mal eine“, sagt Blume aka Kollegah dann.

Vor „La Vida Koka“ spricht er über die Kokspsychose, die ihm nach dem jüngsten Alpha-Video von vielen Kommentatoren ferndiagnostiziert wurde: Anstatt mit schlagfertigen Lines auf Kritik zu reagieren, wird diese in geplanten Skit-Vorträgen abgefangen. So ist Kollegahs einst fresher Witz jetzt einfach zu steril und durchgeplant.

Auch als Politik, Forschung und Feuilleton im letzten Jahr Kollegahs Symbolik und Sprache kritisierten und ihm Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit vorwarfen, fiel es ihm schwer, schnell eine vernünftige Antwort zu finden. Jeder wisse doch, er sei kein Antisemit, sogar seine Mutter könne das bestätigen.

In „Wie ein Alpha“ fasst Kollegah seine Motivationslehre zusammen, die Fans hören lieber alte Sachen wie „Herbst“ und „Veni, Vidi, Vici“, in denen sich Reimkunst und Personenkult eine gesunde Waage halten.

Nach einem weiteren Besucher-Battle (Mann gegen Mann, ist klar) sitzt Kollegah Zigarre rauchend auf einem Thron. Sein Finale ist temporeicher, alle Arme wippen jetzt im goldenen Konfetti.

Doch die schnellen Lines von „King“ und „Du bist Boss“ offenbaren das größte Problem des Konzerts: Mit seiner eigenen Stimme aus dem Playback kommt sich der Rapper ständig in die Quere – die zwei stimmlichen Kolles kollidieren wie zwei übergroße Persönlichkeiten. „Wir sind so stark wie nie“, versichert Kollegah zum Abschied. Na denn.

Von Lilean Buhl