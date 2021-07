60 Veranstaltungen an 40 Orten: Das ist das Programm der Niedersächsischen Musiktage

Hannover

Große Musik voller Düfte oder begleitet von Karateschlägen? Alles möglich diesmal bei den Niedersächsischen Musiktagen. Die haben ihr pralles Programm vorgelegt und überziehen das Land mit ebenso hochklassigen wie ungewöhnlichen Konzerten.

„Rituale“ ist diesmal vom 28. August bis zum 2. Oktober das Motto. Die Veranstaltung war schon im vergangenen Jahr geplant, bevor sie wegen Corona abgesagt werden musste. „Wir haben versucht, soviel wie möglich herüber zu transportieren“, so Festival-Intendant Anselm Cybinski, der mit seinem Team die 60 Veranstaltungen an 40 Orten von Osterode über Osnabrück und Wilhelmshaven bis an die Südgrenze von Hamburg konzipiert hat.

„High Five Beethoven“

Hannover bekommt natürlich auch etwas ab – mit einem „High Five Beethoven“: Schöne Idee, alle fünf Klavierkonzerte von Beethoven an einem sehr langen Abend zu spielen, die sich allerdings wegen der bekannten Lage nicht realisieren lässt.

So gibt es am 1. und 2. Oktober ein Drei-Gang-Menü mit jeweils erst zwei Konzerten und dem vierten Konzert als Abschluss. Die Tickets kosten jeweils 20 Euro (der gesamte Vorverkauf startet am 17. Juli).

Mädchen mit den Schwefelhölzern

Und für noch etwas lohnt es sich für Niedersachsen, in die Landeshauptstadt zu kommen: Für „A cappella wie noch nie“ (23. September, 28 Euro) haben die Musiktage ein stimmliches Kultensemble aus den USA gewonnen. Roomfull of Teeth bringen die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Komposition. „The Little Match Girl Passion“ von David Lang frei nach Hans Christian Andersens Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzern, vereint das mit Bachs Matthäus-Passion.

Und noch einmal Hannover mit dem herausfordernden Titel „Die ganz Nacht wach“ (25. September, 35 Euro) mit dem Spitzenensemble Collegium Vocal Gent und „Ganznächtlicher Vesper“ von Rachmaninow.

Die Planung wird natürlich nur soweit aufgehen, wie die aktuelle Pandemie-Lage es zulässt. Anselm Cybinski ist optimistisch – man habe sich auf alles eingestellt. Eine besondere Herausforderung wie die Einigung mit den verschiedenen Vorschriften in den verschiedenen Verwaltungseinheiten des Landes.

Nachtmusik von Mozart

Gestartet werden die Musiktage in der Kesselhalle der Papenburger Werft mit einer „Sommernacht zwischen Licht und Schatten“ (28. August, 35 Euro) mit Abendmusiken auch von Mozart und Benjamin Britten. Tags drauf spielt Markus Becker hier Haydn im Mix mit Piano-Jazz (22 Euro).

Und wer Musik in vollen Zügen riechen will, muss nach Uelzen fahren zu den „Akkorden, die duften“ (30. September, 25 Euro), wenn zu Klängen Alter Musik, die von E-Bass und Saxophon getrieben wird, riesige Banner mit Duftessenzen durchs Auditorium bewegt werden.

Und der „Atem des Meisters“ (14. September, 25 Euro) versucht in Stadthagen einen „Ritualdialog“ zwischen geistlicher Musik und den Bewegungen eines Karate-Stars.

Weitere Informationen gibt es unter musiktage.de.

Von Henning Queren