100 Performances an 100 Tagen in Hannover - Hannes-Malte-Preis 2020 geht an Performance-Künstler Simon Pfeffel

Der Performance-Künstler Simon Pfeffel erhält den zum ersten Mal verliehenen Hannes-Malte-Mahler-Kunstpreis 2020. Er überzeugte die Jury mit seinem Konzept mit 100 Performances an 100 Tagen. Der Preis hat ein Volumen von 120.000 Euro.