Hannover

Béla Bartók begann sein Konzert für Viola kurz vor seinem Tod im Jahr 1945 auf Bestellung von William Primrose. Nicht nur wollte er damit dem nicht sehr umfangreichen Repertoire für Soloviola und Orchester ein gewichtiges hinzufügen. Es war ebenso sein Ziel, dem in erbärmlicher Armut im US-amerikanischen Exil lebenden Bartók finanziell zu unterstützen ohne ihm das Gefühl zu geben, Almosen zu bekommen. Leider konnte der Komponist sein Werk nicht mehr vollenden, sodass heute – wie auch in diesem Sinfoniekonzert im Hannovers Opernhaus – meist die von Tibor Serly, einem Schüler Bartóks, hergestellte Fassung gespielt wird.

Den solistischen Part übernahm Nils Mönkemeyer, der wohl prominenteste Vertreter seines Instruments der jüngeren Generation. Er widmete sich diesem virtuosen und emotionsgeladenen Werk mit großer Empathie, besonders der langsame Satz gelang mit beeindruckender Intimität und starker Emphase.

Festlich: Das abendlich hell erleuchtete Opernhaus. Quelle: Christian Behrens

Mönkemeyer verfügt über einen betörend warmen und runden Ton, der die elegischen und in diesem Stück besonders auch die melancholischen Passagen zu einem klanglichen Erlebnis macht. Auch verfügt er über die technischen Fähigkeiten, die es für die virtuosen Abschnitte braucht. Im Eingangssatz irritierten allerdings einige intonatorische Ungenauigkeiten und eine immer wieder auftretende Rauheit im Tonansatz. Im Finale dann fehlte immer wieder die nötige Brillanz und Klarheit. Ganz wunderbar war dann wieder die Zugabe, eine für Viola transkribierte Sarabande aus den Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach: klangschön, klar phrasiert und mit geschmackvollen Verzierungen in den Wiederholungen.

Requiem für zwei geliebte Menschen

Josef Suk schrieb seine zweite Sinfonie mit dem Beinamen „Asrael“ in den Jahren 1905 und 1906. Asrael ist in der islamischen Mythologie ein Todesengel, der die Seelen der Toten vom Körper trennt und ins Paradies begleitet. Begonnen hatte Suk die Sinfonie unter dem Eindruck des unerwarteten Todes seines Lehrers, Mentors und Schwiegervaters Antonín Dvorák.

Die Komposition des vierten Satzes brach er ab, als nur ein Jahr später seine Frau Otilie, Dvoráks Tochter, im Alter von nur 27 Jahren plötzlich starb. Nach einer längeren Pause nahm er die Arbeit daran wieder auf und komponierte statt des ursprünglichen vierten Satzes zwei neue Sätze als Schluss dieser Sinfonie, die nun zum Requiem für zwei geliebte Menschen wurde.

Großartige Entdeckung

Suks Klangsprache ist expressionistisch weit. Man hört viele Einflüsse – natürlich von Dvorák, aber auch von Richard Strauss, Gustav Mahler und den französischen Impressionisten. Genauso hört man aber auch, dass Suk Komponisten wie etwa Miklós Rózsa, einen der bekanntesten Hollywood-Komponisten der 50er Jahre, beeinflusst hat. Diese zweite Sinfonie ist im besten Sinne plakativ, emotional und bekenntnishaft. Aber obwohl sie für die Zuhörer in ihrer Aussage gut zu verstehen ist, wird sie nie populistisch. Eine großartige Entdeckung, die sich vor den Werken der bekannteren Zeitgenossen nicht verstecken muss.

Das Niedersächsische Staatsorchester nahm sich dieser Nischenliteratur unter der Leitung von Tomáš Netopil engagiert und mit großer Ernsthaftigkeit an. Technisch und im Zusammenspiel zeigten sich die Musiker und Musikerinnen diesem wahrhaftig nicht einfachen Werk gewachsen. Das lag auch und ganz besonders am gut lesbaren, klaren Dirigat von Netopil. Es war weder zu überhören noch zu übersehen, dass ihm die Musik seines fast vergessenen Landsmannes sehr am Herzen liegt.

Von Michael Meyer-Frerichs