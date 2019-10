Über Sex reden: Der Ballhof zwei bekommt einen „Dark Room“

Hannover

Lassen Sie uns über Sex reden, über Nähe und Distanz, über Ungesehenes und Unsagbares, über den Verlust und manchmal auch das Erkennen der eigenen Identität. Lassen Sie uns über „Dark Room“ reden, ein Spiel mit dem Verborgenen und ein Schauspiel, das am 27. Oktober im Ballhof zwei Uraufführung hat – für Menschen ab 18 Jahren.

„Man erfährt als Erwachsener nur noch selten etwas Neues, etwas Unerwartetes – aber genau dafür steht der Dark Room“, sagt Ran Chai Bar-zvi. Der aus Israel stammende und in Berlin lebende Regisseur und der deutsche Autor Johannes von Dassel erzählen in ihrem Stück die Geschichte der Dark Rooms, die in den 60er Jahren in der amerikanischen Schwulen-Szene ihren Anfang nahm.

„Man überschreibt seine Grenzen“

Und sie erzählen die Geschichten von Menschen, die Dark Rooms nutzen, manche mehrfach die Woche, manche nur gelegentlich. Ihnen gemein sei, so Bar-zvi: „Man stellt die Frage der Identität auf den Kopf.“ Das im Dunkeln sieht man doch.

Den 30-Jährigen zog es in die deutsche Hauptstadt und zum Theater, nachdem er mit 17 in Berlin Jürgen Goschs Inszenierung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ gesehen hatte. Einmal dort angekommen, bewegte er sich in der queeren und schwulen Szene und stellte fest, dass Dark Rooms „eine Art Renaissance erleben“. Er fragte sich, warum: „Man muss sich dort öffnen, und durch diese Offenheit überschreibt man seine eigenen Grenzen“, glaubt er.

„Die machen auch alles“

Der 1989 in Jerusalem geborene Regisseur setzt bei seiner Arbeit auf sehr sinnliche Erlebnisse. Er hat einst in Berlin Bühnen- und Kostümbild studiert und denkt, so sagt er, all seine Stücke vom Visuellen her: „Das Stück baut sehr auf starke Bilder.“ Dazu gehört eine Optik, die auf das Spiel von Licht und Schatten setzt. Dazu gehört auch ein vierköpfiges Ensemble ( Sebastian Jakob Doppelbauer, Sebastian Nakajew, Nils Rovira-Muñoz und Amelle Schwerk), das sich nicht versteckt: „Das ist eine sehr begabte Gruppe von Schauspielern: Die können alles, und die machen auch alles.“

Und dazu gehört ein Publikum, das sich nicht in die trügerische Sicherheit des Zuschauerraums zurückziehen kann. Bar-zvi: „Man ist nicht passiv, man ist mittendrin. Man wird angesprochen, man wird auch berührt.“ Immerhin gehe es um Räume, in denen gesellschaftliche Rollen keine Bedeutung haben und der Körper alles ist.

„Sex ist nicht alles, aber sehr wichtig“

Nun ist Nacktheit auf der Bühne seit der Blütezeit des Regietheaters wahrlich keine Seltenheit mehr – offen Sexuelles jedoch schon. Warum lohnt es sich, davon zu erzählen? „Sex ist nicht alles, aber sehr wichtig“, sagt Bar-zvi: „Sex ist wie Klasse, ist wie Geld: Man nutzt es, aber man spricht nicht darüber. Aber das sollten wir ändern, wenn wir wirklich uns entwickeln wollen.“ Nächste Woche geht es los.

Die Premiere von „Dark Room“ am 27. Oktober 2019 im Ballhof zwei ist ausverkauft. Für die Vorstellung am 2. November gibt es noch Karten für je 20 Euro. Weitere Informationen zum Stückfinden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch