Udo Lindenberg spielt im Juni in der ZAG-Arena

Hannover

Hannovers Konzertlandschaft 2022 wird um ein Udoversum reicher: Deutschrock-Legende Udo Lindenberg spielt am 24. Juni in der ZAG-Arena an der Expo-Plaza, ein Auftritt im Rahmen einer Tour, die ihn durch 13 Städte führt.

„Endlich“, zitiert Veranstalter „Think Big Events“ den 75-Jährigen, „denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar – wir sehen uns wieder!“

Seine für 2020 geplante Tournee hatte wegen Corona abgesagt werden müssen. Zuletzt hatte Lindenberg im Juni 2019 in der hannoverschen Mehrzweckhalle gespielt, die da noch Tui-Arena hieß. 2016 hatte er in der Stadt mit gleich zwei Auftritten seine spektakuläre Stadiontournee begonnen.

Nun gibt es „Udopium“ fürs Volk – so heißen aktuelles Album und auch die Tournee. Versprochen werden eine Auswahl der neuen Songs und all der Lindenberg’schen Klassiker, dargeboten vom legendären Panikorchester und Gaststars

Der sogenannte „Eventim-Presale“ beginnt bereits am Mittwoch, den 3. November, der reguläre Vorverkauf am 5. November, jeweils um 11 Uhr. Karten kosten 57,95 bis 117,95 Euro.

Von Stefan Gohlisch