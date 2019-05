Hannover

Die Lichtgestalt fliegt aus dem Weltall ein, an Sternennebeln und Asteroiden vorbei. Er schaut durchs Visier, nimmt Maß, Ziel: „ Hannover, Tui-Arena“, setzt zur Landung an und steht plötzlich da: DJ Bobo als Iron Man mit Schalk im Nacken, Superstar und Kumpeltyp. Und 8000 Menschen jubeln.

DJ Bobo schafft die pure Unterhaltung

„ Yaa Yee“ ertönt und eröffnet die Party. Schon zwei Stücke später steht der gesamte, unsinnigerweise bestuhlte Inneraum. Bobo tanzt, um es mit den Ärzten zu sagen, wie ein Ägypter. Seine Spezialität ist die eingesprungene Hieroglyphe, oft dicht gefolgt von dem einarmigen Tresenwischer und dem beidwangig ausgeführten Grinsepöter. Große Gesten, prima Stimmung. Alles hier ist so herrlich ironiefrei der puren Unterhaltung der versammelten Massen untergeordnet, dass es beinahe anrührend wäre, würde es nicht so viel Spaß machen.

Zur Galerie Große Gesten, prima Stimmung: DJ Bobo begeistert 8000 Fans in der Tui-Arena.

Das musikalische Rezept ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert weitestgehend unverändert: eine so unschuldige wie wirkungsvolle Mischung aus Pop und Dancefloor, auch als „Eurodance“ oder – etwas despektierlicher – als „Eurotrash“ bekannt, toastbrotweißer Sprechgesang und süßliche Gesangsmelodien, für die in der Tui-Arena Bobos Beste, Gattin Nancy verantwortlich ist. In goldenem Fummel kommt sie daher wie eine antike Göttin des Schlafzimmerblicks. Gitarre und Schlagzeug bieten live ein erstaunlich rockendes Fundament.

Viele Bobo-Hits, aber auch neues Material

Und: Respekt! Beziehungsweise: „Respect yourself“ Oder „It’s my Life“ Oder „Freedom“. Liedtexte so erbaulich wie Poesiealben. Und wenn „Pray“ nicht hilft, gilt immer noch; „Everybody move your feet to the rhythm of the Beat“. Es könnte alles so einfach sein. Die Setlist ist eine bunte Mischung aus der frappierend hohen Zahl von Bobo-Hits und neuem Material vom aktuellen Album: „KaleidoLuna“, noch so ein famoser Quatsch. Wenig Sinn, viel Verstand – und noch mehr Herz. Beim Titelsong schaut er gerührt auf das Meer aus Handylichtern.

DJ Bobo, 51 Jahre alt, geboren als René Peter Baumann im 5000 Seelen-Kaff Kölliken im Schweizer Kanton Aargau, schon zu Hochzeiten dieser popmusikalischen Strömung gleichermaßen belächelt wie geliebt, ist das unwahrscheinlichste und zugleich verdienteste Überbleibsel der 90er Jahre, ein grundsympathischer Kerl, im persönlichen Umgang so nett, wie er auch auf der Bühne erscheint. Die ganze Show ein Monument seiner Daseinsberechtigung. Ein großer Umarmer: Zum alten Publikum, das auch schon mal weniger stark vertreten war, gesellen sich inzwischen auch viele Nachgeborene, für die Lieder wie „Somebody dance with me“ und Everybody“ den Soundtrack der Kindheit bedeuten. Golden Oldies für Millennials. Und zu Queens „We will rock you“ darf Julian aus dem Publikum, gerade sieben Jahre alt, Luftschlagzeug mit Geräuschen spielen.

Mehr als Bonbonfarben

Und Pop als Weltflucht. Aufwendiger geht es kaum. Die Bühne ist 22 Meter breit und mit vier Etagen mehr als 15 Meter hoch und kann viel. Auf ihr tummeln sich Musiker, Sänger, Tänzer in immer neuen Kostümierungen. Der Rücksturz in die Traumwelt beginnt auf einem Traumschiff, führt in Science-Fiction-Metropolen und brennende Häuser, in Steampunk-Szenarien und gezeichnete Fantasiewelt. Stellt da etwa jemand die Sinnfrage? Konfetti drauf! Die Steigerung von Bonbonfarben ist Bobobunt.

Gegen Ende stehen Tänzer und Sänger auf einer um 45 Grad gekippten Bühne. „There’s a Party“ ist das letzte Lied. Und da dämmert es dem Letzten: Die wirklich schräge Welt, sie ist da draußen.

Von Stefan Gohlisch