Ein Weihnachtsgeschenk, das gemeinsame Momente verspricht – darüber freut sich bekanntlich jeder. Gemeinsam ins Kino, ins Theater, auf ein Festival oder ins Varieté – danach sehnen wir uns in Zeiten eines Teil-Lockdowns besonders. Doch auf der Suche nach einem Geschenk für Kulturliebende stellt sich wegen der Corona-Pandemie schnell die Frage, ob es derzeit überhaupt Sinn macht, Tickets zu verschenken. Schließlich ist noch gar nicht klar, wann es wieder Aufführungen, Festivals und Konzerte geben kann. Diese Frage bleibt vorerst offen.

Dafür gibt es eine Antwort darauf, wieso trotz Pandemie Tickets und Gutscheine ohne Sicherheit auf einen festen Veranstaltungstermin gekauft werden sollten: Die Kulturschaffenden pochen auf das Gutscheingeschäft und den Ticketverkauf. In den meisten Kulturbetrieben wurden im Corona-Jahr 2020 erhebliche Verluste eingefahren – die meisten Veranstaltungen wurden mehrfach verschoben.

Wenn Kulturbegeisterte dennoch Tickets und Gutscheine kaufen, ermöglichen sie damit nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern setzen auch eine solidarisches Zeichen.

Zudem: Ein Ticketkauf ist trotz Corona-Pandemie nicht besonders risikoreich – sollten Veranstaltungen ausfallen, wird Geld zurückgezahlt oder ein Wertgutschein ausgestellt. Gutscheine sind meist über mehrere Jahre gültig.

Staatstheater Hannover

Ein Weihnachtsgeschenk kann trotz Corona-Pandemie eine Theatercard für das Staatstheater sein. Diese ist ab Kaufdatum ein Jahr gültig. Sollten coronabedingte Schließungen länger andauern, verlängert sich die Gültigkeit der Abo-Karte automatisch um die Dauer der Schließung, heißt es vom Abo- und Kartenservice des Staatstheaters.

Nach derzeitigem Stand soll der Vorverkauf für Vorstellungen ab dem 11. Januar 2021 ab dem 18.12.2020 wieder starten. Ganz unabhängig von aktuellen Aufführungen können aber Geschenkgutscheine vom Staatstheater erworben werden – die sind drei Jahre lang gültig. Eingelöst werden können sie im Opernhaus, Schauspielhaus, Ballhof Eins und Ballhof Zwei sowie Cumberland.

GOP Varieté-Theater Hannover

Beim GOP haben Geschenkgutscheine gar kein Ablaufdatum. „Wir hatten sogar vor ein paar Jahren einen Geschenkgutschein aus dem Jahr 1956 und den haben wir auch ganz normal eingelöst,“ erzählt Bobo Weinzierl vom GOP. Demnach gäbe es beim Gutscheinkauf trotz Corona-Pandemie keinerlei Risiken. „Wir haben im Corona-Jahr herbe Verluste eingefahren und hoffen jetzt wirklich auf ein starkes Gutscheingeschäft vor Weihnachten,“ so Weinzierl. Das Stück „Der Zauberer von Oz“ musste auf November 2021 verschoben werden. Für den 14. Januar ist bislang noch die Premiere von „Circus“ geplant. Am 4. März soll „Le Club Reloaded“ Premiere feiern. „Wir sind auf jeden Fall abrufbereit,“ so Weinzierl – sobald Vorstellungen wieder erlaubt sind, werden im GOP die längst einstudierten Varietés aufgeführt. Und bis dahin bieten die Gondel-Küchenchefs einen Online-Kochkurs für ein rei-Gänge-Menü. Der kosten inklusive Zutaten für zwei Personen 119 Euro – bis 23. Dezember 99 Euro.

Konzerte

Warum eigentlich keine Konzertkarten verschenken? Irgendwann geht es ja wieder los mit der Livekultur. Und selbst wenn die Veranstaltung verschoben wird, behalten die Karten ihre Gültigkeit. Und bei Absagen wird ausgezahlt. Bei den großen Veranstaltern der Stadt – Hannover Concerts und Living Concerts – hilft jeder Kartenkauf: zum Beispiel für die Konzerte von Ben Zucker (27. August, Gilde-Parkbühne), Peter Maffay (29. September, ZAG-Arena) und Kool Savas (21. Oktober, Swiss-Life-Hall). Die Karten gibt es wie gehabt in den NP-Ticketshops.

Festivals

Viele Festivals, die in 2020 nicht stattfinden konnten, wurden auf 2021 verschoben. So auch das SNNTG Festival, das auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums in Wehmingen zuhause ist. „Wir können gar nicht anders, als das SNNTG Festival auch im Jahr 2021 fortzuführen,“ heißt es vom Veranstalter. Die Festivalbesucher würden positive Gefühle, Aufmerksamkeit und Kreativität nach Wehmingen bringen. Deshalb wurde das Festival auf ein neues Datum verschoben und soll nun vom 23. Juli bis zum 25. Juli 2021 veranstaltet werden. Bereits gekaufte Tickets können auf 2021 umgeschrieben werden und auch eine Rückerstattung ist möglich. Gleichzeitig machen die Organisatoren aber auch darauf aufmerksam, dass die Kulturszene stark unter den aktuellen Einschränkungen und der Verschiebung von Festivals leide. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass die Vielzahl der Tickets umgeschrieben und nicht zurückgegeben werden.

Auch Veranstalter Peter Holik hofft, dass das Fährmannssfest im kommenden Jahr nachgeholt werden kann . Das neue Datum: 30. Juli bis 01. August. Tickets gibt es bislang noch nicht.

Eisfabrik

„Wir blicken ziemlich ratlos auf das kommende Jahr,“ sagt Judith Elbeshausen von der Eisfabrik. Regelmäßige sitze das Team zusammen und versucht Veranstaltungen entsprechend der Corona-Verordnung umzulegen. Die große Hoffnung: Dass im kommenden Jahr in dem Kulturzentrum in der Südstadt wieder Theater aufgeführt werden kann. Wer gerne in die Eisfabrik geht, kann per E-Mail einen Gutschein kaufen und ihn dann einlösen, wenn wieder Aufführungen gezeigt werden können. „Den schicken wir auch gerne per Post zu oder kommen zur Eisfabrik,“ sagt Elbeshausen. Das Team arbeitet aktuell aus dem Home Office.

Faust

Die Faust lädt nun im Februar zum Artistic Burlesque Dinner Varieté „ Velvet Moon“. Das Monatsprogramm – welches von einem exquisiten Drei-Gänge-Menü und Musik von einer Jazz-Band im 1940er Jahre Stil begleitet wird – konnte coronabedingt noch nicht Premiere feiern. „Es wird die Show auf jeden Fall drei Monate geben,“ sagt die Lindener Burlesque-Künstlerin Tronica La Miez. Und auch Benni Stolte bestätigt das: „Wenn notwendig, werden wir die Premiere immer weiter nach hinten schieben.“

Generell gilt bei der Faust, dass sich Tickets trotz Pandemie als Geschenke anbieten: „Das Risiko ist wirklich gering, weil wir fair sind,“ betont Stolte. Wenn ein Konzert coronabedingt abgesagt werden muss, gilt auch in 2021, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten. „Das Konzert wird nachgeholt oder aber es gibt das Geld zurück,“ so Stolte. Bei den Tickets für „ Velvet Moon“ verspricht Stolte sogar, dass Besucher bei einer möglichen Rückerstattung auch die Vorverkaufsgebühren zurück bekommen – die Kosten werden mit der Vorverkaufsagentur geteilt. „Das ist uns wichtig, weil wir in so einer unsicheren Zeit möchten, dass unsere Besucher uns vertrauen können und sich nicht auch noch bei uns unsicher fühlen,“ sagte Stolte. „Es lohnt sich, die Karten zu Weihnachten zu verschenken.“ Die Karten (60 Euro inklusive Menü) gibt es im Online-Shop.

Bei Chez Heinz

Jürgen Grambeck von „Bei Chez Heinz“ blickt ebenfalls optimistisch ins neue Jahr: „Im nächsten Jahr geht es wieder los,“ sagt er – „allerdings wahrscheinlich nicht vor März“. Deshalb mache es laut Grambeck Sinn, Tickets vor allem für die Veranstaltungen im Frühjahr zu kaufen. „Wir planen für 2021 auch Veranstaltungen mit weniger Besuchern oder reine sitzende Veranstaltungen,“ verrät Grambeck. Tickets können über den Ticketshop gekauft werden. Auch „Bei Chez Heinz“ gilt: Wenn die Veranstaltungen abgesagt werden müssen, gibt es das Geld zurück. „Gleichzeitig versuchen wir aber auch immer, einen Nachholtermin zu ermöglichen,“ so Grambeck.

Bei Chez Heinz-Kalender als Geschenkidee: Geschäftsführer Stefan Henningsen und Auszubildende Vanessa Vogt präsentieren den Pin-Up-Kalender. Quelle: Privat

Neben den Tickets gibt es nun auch einen Kalender für 2021 von „Bei Chez Heinz“. Dort zeigen sich die Mitarbeiter im Pin-Up-Look. Für 15 Euro kann der Kalender über die jeweiligen Vorverkaufsstellen erworben werden. „Da fühlen wir uns schon jetzt sehr unterstützt, weil alle, die am Kalender mitgearbeitet haben wie Fotografin, Retuscheur und Layouter das kostenfrei gemacht haben,“ freut sich Grambeck.

Advent-Shops in Museen

Das Landesmuseum hat längst Pakete für Weihnachten gepackt: „Die sind bunt zusammengestellt mit Jahreskarten, Familienkarten oder Tageskarten“, sagt Dennis von Wildenradt vom Landesmuseum. Sollte ein Museumsbesuch ab dem 12. Januar noch immer nicht möglich sein, ist dies unproblematisch: „Es gilt bei den Jahreskarten der erste Tag der Einlösung,“ erklärt von Wildenradt. Sollte es ansonsten ggf. noch einmal einen oder mehrere Monate im laufenden Jahr geben, in denen das Landesmuseum geschlossen bleiben muss, dann überlege sich das Landesmuseum eine Sonderregelung: Die Jahreskarte wird um die Wochen oder Monate, in denen das Museum coronabedingt nicht besucht werden kann, verlängert. Die Gutschein-Pakete sind seit gestern (11.12.2020) bis einschließlich 23. Dezember im Museumsshop zu erwerben.

Gutschein-Pakete für das Landesmusuem mit Dinoskelett und Aufkleber. Die Familientageskartengutscheine gibt es im Gutschein-Paket für 24 Euro. Quelle: Landesmuseum

Im Museumsshop des Landesmuseums gibt es auch Artikel zu den beiden Ausstellungen, die derzeit eigentlich laufen würden: „ Duckomenta – Das WeltEntenMuseum“ und „KinoSaurier: Dinosaurier als Filmstars auf der Leinwand“. Die Merchandise-Artikel zur neusten Ausstellung sind vor allem etwas für Dinofans: „Wir haben eine Auswahl von Dino-Servietten, über Plüsch-Dinos bis hin zu Dino-Büchern,“ sagt von Wildenradt. Zu den Dino-Büchern zählen unter anderem auch ein Dino-Comic von Künstlerin Sarah Salié, das im Landesmuseum spielt – der zweite Band der Reihe ComicWelten des Landesmuseums Hannover. Auch gibt es ein Sammelband von Dino-Kurzgeschichten, welche von den Mediendesign-Studierenden der Hochschule Hannover zusammengestellt wurden. Der Museumsshop ist dienstags bis samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Dinosaurier-Comic von der hannoverschen Comickünstlerin Sarah Salié. Erhältlich für 4,90€ im Museumsshop des Landesmuseums. Quelle: Landesmuseum

Auch die Kestnergesellschaft bietet bis zum 23. Dezember Geschenkartikel im Christmas Concept Store an. Der hat von Dienstag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Christmas Concept Store: In der Kestnergesellschaft gibt es bis einschließlich dem 23. Dezember weihnachtliche Artikel. Quelle: Peschke

Der Kunstverein bietet ebenfalls einen Advent-Shop an: Die Jahresgaben der Künstler des Ausstellungsprogramms 2020 werden erstmalig im Shop des Kunstvereins präsentiert – zu sehen sind beispielsweise übermalte Drucke des New Yorker Künstlers Pieter Schoolwerth, dessen Ausstellung noch aussteht. Zudem können Fotografien des brasilianischen Künstlers Paulo Nazareth erworben werden – die Fotografien waren im Frühjahr in der Ausstellung »Beyond the Black Atlantic« zu sehen gewesen. Geöffnet ist der Advent-Shop im Kunstverein am 11. und 12. Dezember, sowie am 18. und 19. Dezember jeweils von 12 bis 19 Uhr.

Desimos Spezialclub

Desimos Spezialclub setzt derzeit auf interaktive Veranstaltungen über einen Live-Stream. Im Januar sind gleich zwei Shows geplant: Am 5. Januar mit Zauberer Alexander Merk und am 19. Januar live aus dem Apollo zu dem Format „Talk und Show bei Desimo“ unter anderem mit mit Matthias Brodowy. Die Tickts für die gestreamten Shows können ebenfalls verschenkt werden: Der Code wird online bestellt und kann weitergeschickt oder als Gutschein ausgedruckt werden. „Wann wir wieder Live-Aufführungen anbieten können, kann niemand wissen, aber wir hoffen, dass zumindest die Veranstaltungen im Frühjahr auf der sicheren Seite sind,“ sagte Desimo im NP-Gespräch. So wurde beispielsweise eine Apollo-Show mit Matthias Brodowy bereits im April auf den Dezember verschoben – und nun wieder verlegt. Das neue Datum: 13. April 2021. Die Veranstaltung soll dann im Pavillon "Theater für Hannover" endlich stattfinden.

Für bereits gekaufte Tickets gilt: „Tickets nicht stornieren, sondern zum neuen Termin kommen und schon ist uns geholfen,“ heißt es auf der Webseite. Tickets seien wie Bargeld und bereits bezahlte Tickets sollten Inhaber deshalb nicht einfach verfallen lassen. Jedes Ticket helfe, den Überblick zu behalten und über die Krisenmonate zahlungsfähig zu bleiben. Tickets könnten auch gespendet werden, indem sie in den Postkasten oder an die Limmerstraße 50 per Post geschickt würden.

Neues Theater

Das Neue Theater befindet sich nach eigenen Angaben „auf Warteposition im Kälteschlaf“. Obwohl Theatervorstellungen ab dem Spätsommer wieder möglich waren, blieb das Neue Theater geschlossen. Durch das Abstandsgebot und einer maximalen Belegung von 30 bis 40 Plätzen, konnte das Neue Theater Aufführungen aus finanziellen Gründen vorerst nicht wieder anbieten. Deshalb ist ein Ticketkauf für Vorstellungen im Neuen Theater derzeit auch nicht möglich. Aber: das Braunschweiger Partner-Theater, die Komödie am Altstadtmarkt, hat eine DVD zum Weihnachtsstück „Bäumchen wechsel dich!“ produziert – so holt man sich den Boulevard nach Hause.

