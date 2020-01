Tourette-Theater und mehr: So werden Hannovers Kunstfestspiele 2020

Hannover

Von einem Fußballspiel als Tanztheater über Theater mit Tourette-Syndrom bis zur Virtual-Reality-Oper – die Kunstfestspiele Herrenhausen werden auch in diesem Jahr, vom 15. Mai bis 1. Juni, die Bandbreite an Themen und Ausdrucksformen der Kultur ausloten.

„Die Kunstfestspiele leben den eigenen Anspruch, experimentelle Ansätze mit Populärkultur zu verbinden“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bei der Vorstellung des Programms in der Orangerie. 75 Veranstaltungen stehen an, darunter vier Uraufführungen, fünf deutsche Erstaufführungen und drei Koproduktionen.

Mahlers Mammutprojekt

Einen der größten Brocken stemmt einmal mehr der Intendant selbst: Ingo Metzmacher dirigiert am 24. Mai im Kuppelsaal Gustav Mahlers Achte Symphonie, ein selten versuchtes Unterfangen, weil diese sogenannte „Symphonie der Tausend“ so aufwendig ist. In Hannover werden die NDR-Radiophilharmonie, das Orchester der Musikhochschule und acht Chöre beteiligt sein – „300 bis 350 Sänger“, so Metzmacher. Das Projekt zeige auch die „Potenz der musikalischen Szene“ der erhofften Kulturhauptstadt Hannover.

Schräg: „La Partida“ ist ein getanztes Fußballspiel – am 17. Mai in der Herrenhäuser Allee. Quelle: Flemming Fuglsang

Musik ist bei diesem Weltklasse-Dirigenten als Intendanten immer ein Schwerpunkt – und über allem schwebt im Jahr von dessen 250. Todestages der Geist Beethovens: „Wir haben Komponisten ausgesucht, die sich in ihrer Originalität und Radikalität mit ihm messen können.“ Und so werden zum Beispiel am 29. Mai binnen sechseinhalb Stunden in der Orangerie sämtliche Streichquartette Arnold Schönbergs gespielt.

Ab in die Hockeyhalle

Ein neuer Veranstaltungsort ist hinzugekommen: In der Halle des Deutschen Hockey-Clubs in Herrenhausen gibt es viel Theater. So gibt dort die allzeit radikale Truppe Rimini Protokoll Spielern mit Tourette-Syndrom eine Bühne – „Chinchilla Arschloch, waswas“ heißt das Stück. Auch die Lutherkirche wird hochkarätig bespielt: Dort ist die litauische Opernperformance „ Sun & Sea“ zu sehen, die jüngst bei der Biennale von Venedig den Goldenen Löwen gewann.

Preisgekrönt: „Sun & Sea“ wird in der Lutherkirche gezeigt. Quelle: Andrej Vasilenko

Hauptspielort bleiben aber die Herrenhäuser Gärten mit all ihren Stätten. So verwandelt der Künstler Robert Henke die Große Fontäne zu ihrem 300. Geburtstag in eine Licht- und Klanginstallation. Im Arne-Jacobsen-Foyer ist ein strahlendes Spinnennetz zu erleben, während im Ehrenhof Komponist und Regisseur Michel van der Aa eine Virtual-Reality-Oper als 15-Minuten-Happen für je einen Zuschauer inszeniert.

Die Hannoveraner sind einmal mehr herzlich eingeladen: Der 17. Mai ist „Open Sunday“, ein Festival im Festival bei freiem Eintritt. Metzmacher möchte etwas zurückgeben – „der Stadt, die all das möglich macht“.

Kunstfestspiele kompakt

Die Kunstfestspiele Herrenhausenlaufen in ihrer elften Ausgabe vom 15. Mai bis 1. Juni. Die Auftaktpremiere ist die Performance Monument 06: Heterochrome“ in der Orangerie (19.30 Uhr).

Robert Henkes Klang- und Lichtinstallation „Fountain Scan“ an der großen Fontäne im Großen Garten wird bereits am 8. Mai in Betrieb genommen. Sie ist bis 21. Mai jeden Abend außer montags nach Einbruch der Dunkelheit zu sehen.

Flankiert werden die Spiele wieder von Konzerten und Gesprächen im Spiegelzelt (kuratiert vom Club Feinkost Lampe) und der Sommerakademie.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Von Stefan Gohlisch