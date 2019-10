Tourauftakt in Hannover: So war das Konzert von David Hasselhoff

Hannover

„Ist David Hasselhoff ein Mensch? – Nein, eine Legende!“ Fantalk wie diesen schnappt man überall in der Swiss Life Hall auf, der 67-jährige Schauspieler und Sänger aus Baltimore, USA, ist nicht nur Jenseits von Gut und Böse angekommen, für die 2000 Zuschauer in der Sporthalle ist er der König ihrer Kindheit, TV-Star und Volkssänger.

Im Publikum tummeln sich unerwartete Gestalten: Rocker und Roller, tätowierte Frauen, aber doch viel mehr Männer in grimmigem Leder mit abgegriffenen Kappen. Daneben stehen die Fancliquen in ihren Motto-Shirts, zwischen Junggesellinnen-Abschied und Ballermann-Verkleidungen ist heute alles erlaubt.

Die Stimmung ist ausgelassen bis fantastisch, das ist ein „Hasselhoff-Feiertag“, einer, den David doch höchstselbst angestoßen hatte: Die deutsche Wiedervereinigung, oder?

Stimme direkt aus Hollywood

Das „ Knight Rider“-Thema wird eingeflogen, die roten Leuchten des Kultautos K.I.T.T. wandern wie Roboter-Augen über die Bühne, die Lichtschau ist üppig und kitschig. Zum 80er-Jahre Rock-Schlager „Here I go again“ von Whitesnake wird David auf einem Turm am Mischpult in die Höhe gefahren. The Hoff, the Man, the Entertainer – „Are you ready to party, Hannover?“. Seine „Metal“-Band unterstützt ihn bei seinem Vorhaben, die Gitarristen schwingen ihre „Äxte“, drei flotte Backgroundsängerinnen sorgen für die nötige gesangliche Stabilität.

Zur Galerie David Hasselhoff in der Swiss-Life-Hall

Denn Hasselhoffs vergleichsweise unbeholfene Stimme ist direkt aus Hollywood, David ist sicher ein versiertes Karaoke-Talent, Effekte biegen seine Baritonstimme grade. Doch das alles soll heute nicht hinterfragt werden – Fans mit roten aufblasbaren Seenotrettungsbrettern brüllen ihres Erlösers Namen und schwofen, wie einst ihre Großmütter zu der Mischung aus Pop-Klassikern wie „Take me home, Country Roads“ oder „Rhinestone Cowboy“.

Alle singen mit

Das kernige Kinn, der volle Schopf, schlank und groß ist Hasselhoff, im Bühnennebel muss er sich nicht verstecken. Die Leinwände zeigen TV-Highlights aus seinem Leben, den T-Shirt-Wechsel bringt er mit nacktem Oberkörper über die Bühne. „Flying on the Wings of Tenderness“ offenbart seine etwas besonderen Gesangsqualitäten, doch übel nehmen will man es ihm nicht. Nun singt er im Liegen, bei „It’s a real good Feeling“ und „After Manana mi Ciello“ verliert er etwas den Faden, ein Lied von Udo Jürgens, („er war ein guter Freund von mir“), dichtet der Amerikaner mit den deutschen Wurzeln niedlich um: „Mit 60, 60 Jahren“ heißt es bei ihm.

Die Fans sind begeistert, alle singen mit. Einzig „Heroes“ von David Bowie sticht aus der willkürlichen Songauswahl heraus, ist ambitioniert und emotional. Das Grand Finale mit dem Megahit „I’ve been looking for Freedom“ ist der Höhepunkt.

Und dann erscheint Hasselhoff zum Ausklang noch mal alleine. Zu seiner Version von Peter Maffays „Du“, bleibt bei den harten Jungs kein Auge trocken. Viel Jubel!

Von Kai Schiering