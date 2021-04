London

Der Tiger ist mittlerweile 80, wird grau, brüllt aber immer noch ganz gut. Tom Jones („Sex Bomb“) legt ein neues Album vor. Seine von seinem Sohn Mark Woodward und Ethan Johns produzierte CD ist eine echte Wundertüte. Die Spannbreite reicht von der bissig-satirischen Spoken-Word-Nummer „Talking Reality Television Blues“ (im Original von US-Folksänger Todd Snider), über die Gitarrensoulnummer „I Won’t Lie“ bis zu den rührend einfühlsamen Lebensabendliedern wie „I’m Growing Old“. Und Sir Tom singt das alles mit der über die Jahre dunkler gewordenen Stimme eines Mannes, der alles gesehen hat. Tom Jones im Video Interview.

Mr. Jones, geht es Ihnen gut?

Ich kann mich nicht beklagen. Außer über das Wetter. London hat einen richtig fiesen und kalten Winter hinter sich. Ich habe ja viele Jahre lang in Los Angeles gelebt, war aber immer unterwegs. Wenn ich nach Hause kam, war das immer wie ein Urlaub für mich.

Vermissen Sie das Reisen und die Bühne sehr?

Yeah, das ist Mist für mich mit diesem Virus. Wenigstens habe ich es mir nicht eingefangen. Ich lebe ganz schön isoliert in meiner Wohnung in London. Das Haus verlasse ich nur, wenn ich zu den Dreharbeiten von „The Voice UK“ fahre, wo ich in der Jury sitze.

Sind Sie denn schon geimpft?

Ja klar, schon lange.

Das neue Album von Tom Jones

Ihr Album hat den Titel „Surrounded By Time“, also „Umgeben von der Zeit“. Nimmt man die Zeit anders wahr, wenn man älter wird?

Oh ja. Die Zeit wird werthaltiger und wertvoller, als sie es vielleicht früher einmal war. Kein Tag ist mehr selbstverständlich. Das Stück „I’m Growing Old“ vom neuen Album bekam ich angeboten, als ich 31 war. Ich fand die Nummer damals schon super und versprach dem Songschreiber, sie zu behalten und eines Tages aufzunehmen. Jetzt endlich bin ich reif für „I’m Growing Old“.

Haben Sie Angst, dass Ihnen die Zeit davonläuft?

An schlechten Tagen habe ich das. Wegen Corona konnte ich ein Jahr nicht auftreten und werde, selbst wenn alles optimal läuft, nicht vor Ende dieses Jahres wieder auf Tournee sein können. Das sind zwei Jahre. Für einen 80-Jährigen ist das eine Ewigkeit.

Wie ein 80 Jahre alter Mann sehen Sie allerdings nun beim besten Willen nicht aus. Sie gingen auch locker noch für Mitte, Ende 60 durch.

Naja, ich bin schon deutlich langsamer als früher. Ich renne nicht mehr durch die Gegend, auch auf der Bühne nicht. Aber ich habe einen Fitnesstrainer, den ich regelmäßig sehe. Der Kerl nimmt mich so richtig hart ran: Laufen, Fahrrad fahren und Boxen – er lässt sich immer etwas Neues einfallen.

Sie boxen?

Ja! Boxen ist sogar mein Lieblingssport. Du merkst richtig, wie die Schläge deinen Puls und deine Herzfrequenz hochtreiben, es ist wunderbar. Seit der Pandemie treffen wir uns allerdings nicht mehr im Gym. Er hat mir einen Hometrainer besorgt, der steht im Schlafzimmer, und puh, er steht da nicht nur, sondern er wird auch benutzt. Zusätzlich mache ich jeden Tag Klappmesser und Liegestütze.

Jeden Tag Singen

Nicht nur Ihr Körper, auch Ihre Stimme ist prächtig in Schuss, oder?

Gott sei es gedankt. Mein Vibrato ist so stark wie eh und je. Meine Stimme ist immer noch bärenstark und sehr lebendig. Die Pause konnte meinen gesanglichen Fähigkeiten zumindest bisher nichts anhaben.

Hat sich Ihre Stimme mit den Jahrzehnten überhaupt verändert?

Sie ist tiefer geworden. Ich übe natürlich das Singen jeden Tag bei mir daheim. Ein Leben ohne Singen kann ich mir nicht vorstellen. Tina Turner sagte vor einigen Jahren in einer Talkshow, dass sie nicht einmal mehr zu Hause singen würde. Das kann ich nicht verstehen. Mensch, Tina. Wir kennen uns ganz gut. Vielleicht muss ich mal mit ihr sprechen. So eine Gabe kann man doch nicht einfach aufgeben. Für mich wäre es körperlich ein Ding der Unmöglichkeit, nicht mehr zu singen. Meine Frau hat immer genau gewusst, wann es wieder Zeit für mich ist, auf Tournee zu gehen. Je länger ich am Stück zu Hause war, desto mehr habe ich gesungen.

Fand Ihre Frau das gut?

Es war ihr lieber, wenn ich den Showman draußen ließ (lacht). Wenn ich einen neuen Song lernte, musste ich ihn natürlich unzählige Male vor mich hinsingen. Sie meinte dann immer „Tommy, kannst du das Mistding immer noch nicht auswendig?“

Ihr seid mit 12 schon zusammen gewesen, richtig?

Ja, das waren wir. Als ich 12 war, bekam ich Tuberkulose. Das war vielleicht ätzend. Ich saß praktisch zwei Jahre lang in Quarantäne in meinem Zimmer. Von dort sah ich meiner Linda und den anderen Kindern immer beim Spielen zu. Ich litt wie ein kleiner Hund. Mir tat es im Herzen weh, nicht bei ihr sein zu können. Sie winkte mir immer zu. Später, als ich wieder raus durfte, kamen wir uns im Obstladen näher. Wir wohnten in derselben Straße und trafen uns oft im Laden. Ich habe noch die Stimme meiner Mutter im Ohr. „Komm, Tommy, wir würden gerne heute noch was essen“.

Kaffee, Zigarren und Alkohol

Ihr Frau starb 2016. Wie ist das Leben als Witwer?

Einsam. Und es wird nicht besser durch die Pandemie. Unser Sohn schaut ein bisschen nach mir.

Tom, Sie haben auch eine neue Version von Bob Dylans Song „One More Cup Of Coffee“ aufgenommen? Was ist der Grund?

Weil ich mich total mit diesem Stück identifizieren kann. Als ich noch jünger war, liebte ich meinen Kaffee mit einem guten Schluck Cognac drin und einer dicken kubanischen Zigarre dazu. Und oft genug war es so, dass ich den letzten Drink besser nicht mehr zu mir genommen hätte, denn das „valley below“, wie es in dem Song heißt, ist bei mir immer der Kater am nächsten Tag gewesen.

Trinken Sie heute keinen Alkohol mehr?

Doch, doch. Aber nicht mehr so viel wie früher. Einen Cognac nach dem Abendessen. Dafür rauche ich mehr, glaube ich. Manchmal zünde ich mir jetzt schon nach dem Mittagessen eine Zigarre an und rauche sie abends auf.

Von Steffen Rüth