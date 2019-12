Tom Gaebel im NP-Interview: Warum er seine Weihnachtstour in Hannover startet

Hannover

Der Dezember, das ist Glühwein-Spaß und Geschenkestress. Tom Gaebel verspricht, mit „A Swinging Christmas“ ein wenig Abwechslung in den Advent zu bringen. Am Freitag hat er den gleichnamigen Song zur Tour veröffentlicht, Sonntag startet der Entertainer seine Weihnachtskonzerte in Hannover. Im NP-Interview hat Dr. Swing verraten, wie er die Feiertage privat verbringt, warum er sich für Weihnachten Kinder wünscht und warum der Advent mehr Swing braucht.

Herr Gaebel, Sie beginnen Ihre „A Swinging Christmas“-Tour 2019 in Hannover. Warum hier?

Ich würde ja gerne sagen, dass ich im Bett lag und gedacht habe: Wenn wir nicht in Hannover das erste Konzert spielen, dann will ich die Tour nicht machen. Es ist jedoch leider nur Zufall. Aber ich habe mir den Kuppelsaal angeschaut. Ich denke, er ist eine sehr schöne Location für den ersten Abend. Und ich bin mir sicher, am letzten Abend der Tour wird man noch über jenen Abend in Hannover sprechen (lacht).

Tom Gaebel "A Swinging Christmas" Tourplakat Quelle: Tom Gaebel

Sie touren den gesamten Dezember durch Deutschland, geben 23 Konzerte. Ist die Weihnachtszeit, die Sie auf der Bühne zelebrieren, dann überhaupt noch besinnlich für Sie?

Die ist eher beswinglich. Wir wollen ja auch nicht besinnlich sein. Natürlich geht es in der Weihnachtszeit darum, sich zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Aber die andere Seite der Weihnachtszeit ist die Fröhlichkeit – und auf die konzentrieren wir uns auf der Bühne. Es ist eher wie Weihnachten in Las Vegas.

Sie machen seit 2010 jedes Jahr eine Weihnachtstour. Was lieben Sie so sehr daran?

Es ist unsere Lieblingstour im Jahr. Wir arbeiten viel mehr als sonst mit dem Publikum zusammen. Wir singen viel gemeinsam mit den Fans. Es schafft ein Wir-Gefühl. Darum geht es ja auch an Weihnachten. Es ist wie eine lockere Weihnachtsfeier.

Wie bringen Sie Weihnachten auf die Bühne?

Wir singen natürlich die Klassiker „Let it Snow“ oder „Driving home for Christmas“ – und den neuen Song „A Swinging Christmas“, den wir extra für die Tour aufgenommen haben. Und wir verteilen gleich zu Beginn der Show Wunschzettel an das Publikum. Dann sammeln wir sie ein, und ich darf einen Wunschzettel ziehen – und versuche, den Wunsch zu erfüllen.

Was wünschen sich denn die Menschen so von Ihnen?

Meistens sind es Songwünsche. Aber es waren auch schon Duett-Wünsche mit mir dabei oder die Chance auf einen Heiratsantrag auf der Bühne.

Apropos Duette mit Ihnen: Sie suchen in jeder Stadt, in der Sie auftreten, einen Duettpartner, der mit Ihnen „Strangers in the Night“ auf der Bühne singt. Wie kam es zu der Idee?

Die Idee kam tatsächlich, als ich mal einen Mann aus dem Publikum auf die Bühne geholt habe, der seine Frau mit einem Ständchen überraschen wollte. Das fand ich so nett, dass ich dachte, das passt perfekt zur Weihnachtstour. Ich sichte aktuell fleißig Bewerbungen, habe schon ungefähr 1500 Bewerbungsvideos angeschaut. Ich bin mal gespannt, welcher Hannoveraner mit mir singen wird.

Tom Gaebel tritt am 30.12.2015 bei der Generalprobe zur Sendung "Stadlshow" in der Tipsarena in Linz auf. Die Show wird am Silvesterabend in der ARD ausgestrahlt. Foto: Bodo Schackow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit gaebel Quelle: picture alliance / dpa

Sie sagen, Sie bringen mit ihrer Show ein bisschen Abwechslung in Weihnachten. Warum ist das wichtig?

Die Weihnachtszeit kann natürlich auch schwer sein. Es kann eine Phase sein, in der man darüber nachdenkt, was nicht so schön war in dem Jahr. Ich möchte, dass die Menschen an dem Abend mit mir all das vergessen können und das fröhliche Weihnachten feiern.

Sind Sie ein Weihnachtsmensch?

Klar, alleine schon, weil ich durch die Tour seit vielen Jahren Weihnachten mehr feiere als die meisten Menschen. Und je älter ich werde, desto mehr weiß ich die Tradition auch wieder zu schätzen. Ich glaube, das wird sogar noch stärker, wenn dann eigene Kinder da sind. Die strahlenden Kinderaugen, die glühenden Wangen. Darauf freue ich mich schon, wenn es mal so weit ist!

Wird Ihr Bruder, der Saxophonist Denis Gäbel, wieder mit auf Tour sein?

Nicht auf der kompletten Tour. Er ist mittlerweile selber so ausgebucht, dass ich froh sein kann, wenn ich ihn mal einen Abend bekomme. Aber in Hannover ist er dabei. So habe ich zumindest an manchen Vorweihnachtsabenden jemanden aus der Familie dabei. Das ist dann immer schön.

Und wie werden Sie Weihnachten privat verbringen? Auch swingend unterm Weihnachtsbaum?

Oh nein, ich finde es unangenehm, vor meiner Familie zu singen. Schon als Kind war das so. Nein, Weihnachten sieht bei mir so aus: Ich fahre dann zu meiner Mutter in die Heimat nach Ibbenbüren und dann ist es sehr, sehr ruhig. Dann schlafe und esse ich viel und rede mit der Familie. Also das Gegenprogramm zur Tour.

Tickets bekommen Sie noch in allen NP-Ticketshops. Die Karten für das Weihnachtskonzert im Kuppelsaal kosten 29 bis 67 Euro.

Von Josina Kelz