Tobias Premper notiert sein Leben

„Wenn das Leben nur dies sein könnte“ ist ein beliebter Halbsatz, wenn Tobias Premper seine Notizen beginnt. „Wenn das Leben nur dies sein könnte: pathetische Nutten und unheilbare Melancholie“, heißt es dann zum Beispiel. Oder: „Wenn das Leben nur dies sein könnte: eins ergibt das andere und lässt etwas entstehen, das unverwechselbar ist.“

Gerade letzter Satz könnte als Motto stehen über Prempers neuem Werk, „Nur dieses eine Mal“. Der Schriftsteller, Jahrgang 1974, der lange in Hannover lebte und arbeitete und jetzt wieder in seine Geburtsstadt Celle gezogen ist, erweist sich einmal mehr als Meister der kleinen Form. Nach „Das ist eigentlich alles“ von 2011 versammelt er wieder Miniaturen aus seinen Notizbüchern, die er stets mit sich führt.

Präzise beobachtet, im Laufen notiert

Das alles ist präzise beobachtet, im Laufen notiert und in einem mehrstufigen Prozess zu maximaler Wirkung verdichtet. „Milch, Brot, Butter, Kaffee, Liebe“ könnte die Erzählung eines perfekten Tages sein, „Sei unbarmherzig, also gerecht“ eine in Bitternis erkaufte Lektion.

Man müsse schreiben „wie ein Gangster, der seinen Colt zieht“, zitiert Premper den Franzosen Roland Barthes, um seine Arbeitsweise zu erklären. Anfangs erscheinen die Notizen wie eine disparater Gedankenfluss, urban, sehnsuchtsvoll, auf den Punkt. Chronologisch verankert nur durch die Todesdaten mehr oder minder prominenter Menschen, die nüchtern protokolliert sind, „wie ein letzter Gruß“, sagt Premper, „und ein Eckpfeiler, der anzeigt, dass man sich immer noch in der Realität befindet“.

Man kann – und sollte – sich diesem Fluss der Beobachtungen hingeben, auf dass er seine Wirkung entfalte: Denn aus der Kurzform schält sich allmählich eine Erzählung heraus: der Roman eines Lebens, ein Passagenwerk eines modernen Flaneurs. Das Dasein folgt nun einmal keinem stringenten Plan. Außer vielleicht diesem: „Wenn das Leben nur dies sein könnte: am Abend so müde sein, dass man sich nicht einsam fühlt.“

Tobias Premper: „Aber nur dieses eine Mal“. Steidl, 224 Seiten, 18 Euro.

Von Stefan Gohlisch