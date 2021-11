Hannover

Ein Scheinwerferkegel, etwas rauchiger Nachtclub-Nebel und in der Mitte, verheißungsvoll strahlend und sehr elegant, Tim Fischer, Chansonnier der verlorenen Seelen. Eine Bühnen-Inszenierung wie aus dem Bilderbuch. Schon das begeistert sein Publikum im nahezu ausverkauften Kulturzentrum Pavillon..

Der kurzweilige Abend hat zwei in etwa gleichlange Teile, zwei weltläufige Outfits präsentiert der Chansonnier seinem Publikum, zuerst einen weißen, dann einen schwarzen Smoking, und seine ausgewählten Chansons stammten aus seinen zwei jüngsten Alben: „Cabaret Berlin“ und „Zeitlos“. Zum Schluss gibt es noch zwei Zugaben.

Er hat noch einen Koffer in Berlin

Tim Fischer ist ein Virtuose der perfekten Inszenierung. Auch dafür liebt ihn sein Publikum. Wie für die kleinen und großen Gesten auf der Bühne, das effektvolle Ziehen an der Zigarette, die nahezu perfekte Illusion, mit ihm in die 1930er Jahre einzutauchen. Und natürlich für seine Stimme mit ihren vielen sinnlichen Facetten. Sie beherrscht er auf den Punkt. Mal ist sie flüsternd, mal hauchend oder röhrend, manchmal auch mit opernhaft Kraft, oder lakonisch, lasziv oder auch faszinierend schnoddrig.

Unter der musikalischen Leitung von Oliver Potratz genügen Kontrabass, Schlagzeug und Klavier, um die Stars und Stimmen des großen Chansons wieder aufleben zu lassen, um an die Kunst der melancholischen oder ironischen oder auch sarkastischen Lied-Texte aus vergangenen Zeit zu erinnern. Marlene Dietrichs ikonisches „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“, vom ihm in einer englischen Fassung vorgetragen, darf da natürlich nicht fehlen.

Politiker? „Können nichts dafür“

Mit einem berührenden Wiegenlied aus der Feder von Hildegard Knef, oder – als letzte Zugabe – dem „Komm, großer schwarzer Vogel“ von Ludwig Hirsch taucht Fischer in die Welt des Anfangs und des Endes ein. „Zu Asche, zu Staub“ lässt die Fernsehserie „Babylon Berlin“ aufleben, und mit dem keck-komischen „Politiker können nichts dafür“ (von Sebastian Krämer) gelingt es ihm, in unserer Alltags-Gegenwart moralinsäuerlich wieder aufzutauchen: „Politiker können nichts dafür, die Nieten im Amt sind wir. Man wacht auf und ist König in Deutschland, da wird einem klar, dass man’s immer schon war.‘‘

Wenn Fischer allerdings von seinem Erfolgs-Pfad der vieldeutigen Anspielungen abbiegt, wenn er überraschend allzu banal die schnellen Lacher provozieren will wie bei „maulende Rentner“, dann bewegt er sich, wenn auch lustvoll, in die Richtung von „Aber bitte mit Sahne“ eines Udo Jürgens. Ein grölender Ausrutscher, den ihm sein Publikum aber verzeiht – und lautstark mitsingt.

Von Frank Kurzhals