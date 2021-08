Hannover

Wenn man die Augen zusammenkneift, dann könnten das jetzt auch Def Leppard sein: Stretch-Hosen, lange Haare und Leder – Hardrock wie Anfang der 1980er Jahre in Sheffield, England. Doch die vier Hardrockerinnen von Thundermother kommen aus Växjö, Schweden (da ist nichts mit Midlands), und sie „kämpfen für den Rock ’n’ Roll!“

Dass jetzt dem Hard Rock gefrönt wird, an so einem schönen Sommerabend in Hannover, das wurde gefühlt auch Zeit. Die vom Chéz Heinz gebuchte Veranstaltung zum Kommraus-Fest am Ricklinger Bad verspricht und liefert verzerrte Riffs und hypnotische Boogie-Woogie-Traditionals. Mit einer großen Liebe zu Motörhead-Speed.

Mit Wacken- und Kreuzfahrt-Erfahrung

Filippa an der Gitarre, Guernica, die Sängerin, Majsan am Bass und Emlee am Schlagzeug haben Wacken-Festival- und Metal-Kreuzfahrt-Erfahrungen. Sie haben ihre Alben in den Charts platziert und internationale Bühnen bespielt. Sie sind somit angekommen in der Männer-Welt des Geradeaus-Rock. Die gut 450 Hardrock-Fans an den Ricklinger Teichen recken die Arme und schütteln ihre Mähnen und Fäuste.

Mit Lenny-Kravitz-Soli, Hendrix- und Iron-Maiden-Reminiszenzen zeigen die Musikerinnen ihre Leidenschaft für ein Genre, das so faszinierend wie unveränderbar ist. Und in der heutigen Zeit auch eine Musik für Ältere: „Thundermother brings Rock ’n’ Roll to the older People“, rutscht es plötzlich und wohl eher unabsichtlich Sängerin Guernica heraus. Da ist etwas dran, aber es macht Thundermothers Show nicht schlechter.

Ein „Skol!“ für die Fans

Die Hi-Hat-Arbeit von Emlee und die spitzen Gitarren-Licks von Filippa sind herrlich klassisch, es ist ein transparentes Quartett. Wenn Nässil soliert, unterstützen sie einzig Bass und Schlagzeug, das sorgt für klare, trockene Momente. Die Menge rockt zu den Retro-Riffs „The Road is ours“ und „Mexico“; Blues-Rock und AC/DC blitzen hervor, einen Song gibt es für Lemmy Kilmister und „ein Bier für euch – Skol!“

Der soulige Gesang von Mancini ist sauber und routiniert, die Gitarristin dreht ihre Solo-Eskapaden im Publikum, ihr Metal-Medley überzeugt mit Rush-Zitaten. „Alright, Hannoverians“, das ist mal eine außergewöhnliche Bezeichnung für uns, und mit der Dämmerung kommt endlich die Lightshow in Fahrt. Und während ein Fan auf den Schultern seines Tischnachbarn rockt, spürt man, das hat es lange nicht gegeben. Dreckiger Rock ’n’ Roll mit viel Spaß und Herz. Die New Wave Of British Heavy Metal ist zurück und am Rocken und Rollen.

Von Kai Schiering