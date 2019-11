Thriller-Autor Fitzek macht in Hannover den Überflieger

Hannover

Berühmt werden und doch unerkannt bleiben: Das können eigentlich nur Literaten schaffen – oder hat irgendjemand ein aktuelles Foto von Thomas Pynchon? Auch Sebastian Fitzek konnte bisher vor den Regalen stehen, wo seine zehntau­sendfach verkauften Psychothriller im Jahrestakt Platz nehmen, und selbst von Lesern nicht erkannt werden. Am Ende seiner Soundtrack-Lesetour könnte sich das geändert haben: In der Swiss-Life-Hall vermarktet Fitzek vor 3000 Besuchern nicht nur seinen Neuling „Das Geschenk“, sondern auch sich selbst.

Da ist einer auf dem besten Weg zum Star-Autor. „Wie Helene Fischer von der Hallendecke hängen wolle er aber nicht, sagt Fitzek am Anfang und tut es dann doch, als der Vorhang fällt. Unter dem schwebenden Schreiber sitzen die Musiker, die den Soundtrack liefern. Pianist Leon Gurvitsch hat die Musik mit seinem Streicherquartett arrangiert, außerdem steuert die elektronische Liveband Buffer Underrun Synths und Drums bei, während Fitzek einzelne Kapitel liest und dabei wild gestikuliert.

Die Schwäche: Analphabetismus

Der Protagonist aus „Das Geschenk“ ist ein genialer Trickbetrüger, der mit enormer Intelligenz seine eine Schwäche kompensiert: Er ist Analphabet, „so wie 6,2 Millionen Menschen in Deutschland“, wie Fitzek sagt. Auf der Frankfurter Buchmesse sei er auf einen Stand ehemaliger Analphabeten getroffen und habe so die Idee für seine Hauptfigur bekommen: Über seine Inspirationen redet Fitzek, anders als die meisten Autoren, freizügig – der Berliner Straßenverkehr sei ihm eine wichtige Ideenquelle.

Auf den Straßen der Hauptstadt verwickelt es auch seinen Protagonisten in einen Plot mit Grusel-Potential – ein entführtes Mädchen, ein kaltblütiger Erpres­ser, ein Ultimatum für den Romanhelden. Dazu spielen seine Musiker einen modernen Horror-Soundtrack, animierte Visuals im Hintergrund etablieren die Schauplätze: Gruselige Villen, dunkle Diner, vernebelte Straßenzüge. Fitzeks Stil ist blumig, seine Geschichte mit einigen falschen Fährten ausge­stattet.

Autor Sebastian Fitzek hängt an einem Seil und jongliert während seiner Soundtrack- Leseshow «Das Geschenk» auf der Bühne im Tempodrom in Berlin. Quelle: dpa

Geschenke und Ständchen

Viel aus seinem Buch verrät er nicht, auch seine fähigen Musiker haben ordentlich Leerlauf: Dem Geplänkel mit seinem Publikum räumt Fitzek nämlich viel Platz ein. Er verteilt Buchgeschenke an einzelne Fans, singt Geburts­tagsständchen, erzählt von schlag­fertigen Antworten eines alten Kumpels.

Hier ist viel Raum für die Autorenpersönlichkeit, mit Einblicken in den Schreibprozess, Anekdoten aus dem Freundeskreis und Prank-Videos mit Lesern und seinem Regisseur Jo Megow. Für ein Video schickt der Autor ihn in ein Berliner Box-Gym, wo Megow Goethe zitieren soll, ohne die Fresse poliert zu bekommen – was sich nach einer Katastrophen­prämisse anhört, ist zum Glück ganz amüsant.

Bei der Imagepflege geht viel Zeit drauf, und als sich Fitzek und seine Musiker von der Bühne aus verabschieden, sind viele Zuschauer schon längst auf dem Weg ins Foyer: für eine Signatur und ein Foto mit dem Star-Autor.

Von Lilean Buhl