Thees Uhlmann vergnügt und schroff im Biergarten

Hannover

Ach, das wäre schon schön gewesen: Thees Uhlmann hätte im Biergarten auf der Expo-Plaza gespielt. Mousse T. und die Scorpions wären aus dem Peppermint Pavillon herübergekommen, und alle zusammen hätten gesungen: „Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind?“ So hat er sich das ausgemalt. Es sollte nicht sein. Organisatorische Gründe. Uhlmann spielte bei Hannover 78, ohne Scorpions und Mousse T. Aber schön war es trotzdem.

Uhlmann ist ein Geschichtenerzähler, einer der begnadetsten, den es in Deutschland gibt, ob nun mit musikalischer Begleitung oder ohne. Simon Frontzek und Rudi Maier – zuständig für Keyboards, E-Gitarre und Schlagzeug – sind an diesem Abend seine Band; wegen Corona ist er mit kleinem Besteck gekommen und großer Wirkung. Er singt ebenso Loblieder auf „Das Mädchen von Kasse 2“ wie auf Stephen King („Danke für die Angst“), kokettiert mit der Dunkelheit und ist doch ganz strahlende Erscheinung, bringt tolle Sätze fast nebensächlich.

„Das Leben ist kein Highway, es ist die B73“ zum Beispiel. Viel Aufrichtigkeit steckt darin, Dankbarkeit und echtes Staunen – „für mein ungebrochenes Unverständnis gegenüber der Welt“ heißt es in „Junkies und Scientologen“. Das aber mit Vergnügen: „ Rudi Maier, ich habe dir gesagt, das wird richtig abgefahren abgefuckt heute“, frotzelt er einmal seinen Gitarristen, Freund und Schaumwein-Verehrer an: „Habe ich zu viel versprochen?!“

Der Berliner aus Hemmoor ist vergnügt und schroff, Norddeutscher durch und durch. „Mehr als Niedersachse kann man nicht sein“, ist sein Mantra. Und so spielt er seine Lieder, verzichtet auf die angekündigte Lesung seiner Bücher, erzählt lieber frei, von den geliebten Toten Hosen und Bruce Springsteen, von Christian Wulff und der Schönheit des Scheiterns und von der Selbstdarstellung in sozialen Medien: „Bevor ich eure gute Laune habe, habe ich lieber meine schlechte.“

Lieber noch ein paar Songs: das „Liebeslied“ der Hosen in einer galoppierenden Folk-Version, „Ich sang die ganze Zeit von dir“ seiner alten Band Tomte, „48 Stunden“ seiner Label-Kollegen, deren Bassist Reimer Bustorff mit im Publikum sitzt. „ Avicii“, sein Lied an den verstorbenen schwedischen Musiker, fast ganz am Schluss – und der Appell, dass es manchmal Experten braucht, aber immer einer Schulter. Es ist ein Abend, der sich genauso anfühlt, tröstlich, vertraut – und schön.

Von Stefan Gohlisch