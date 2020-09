Theaterpreis Faust wird in Hannover verliehen

Hannover

Der Faust, Deutschlands wichtigster Theaterpreis, wird in diesem Jahr zwar nicht an Hannover verliehen, aber in Hannover: am 21. November im Schauspielhaus.

Der Choreograph William Forsythe erhält dabei den Preis für sein Lebenswerk. Der 70-Jährige US-Amerikaner habe den zeitgenössischen Tanz durch seine Arbeit entscheidend beeinflusst, teilte der Deutsche Bühnenverein mit. „Als ewig Forschender hat er die Kunstform Tanz, aber auch seine eigene strenge und zugleich sinnliche Tanzsprache immer wieder neu erfunden.“

Auszeichnungen in acht Kategorien

Der „Faust“-Theaterpreis wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und dem Deutschen Bühnenverein in Köln vergeben. Mit der Auszeichnung werden herausragende künstlerische Leistungen in acht Kategorien geehrt. Nominiert sind unter anderem das Ensemble der Produktion „New Ocean“ am Schauspiel Köln, die Regisseurin Ewelina Marciniak und der Choreograph Bryan Arias. Die Verleihung findet wegen der Corona-Pandemie in kleinem Rahmen statt.

Und ein wenig ist Hannover doch beteiligt: Unter den Nominierten ist auch der Regisseur Martin G. Berger, der im Juni an der Staatsoper Mozarts „Così fan tutte“ herausbringt.

