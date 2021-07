Hannover

So kann es kommen: Kaum eröffnet, wurde das Stadtlabor des Festivals Theaterformen auf der Raschplatzhochstraße ausgebremst, wegen Dauerregens – so viel zum Thema Klimagerechtigkeit. Die Sonder-Veranstaltungen am zweiten Tag wurden – bis auf den von „Black Lives Matter“-Aktivisten gestalteten Abend abgesagt, eine (die Lesung der hannoverschen Autorin und Influencerin Ninia La Grande) um eine Woche verschoben.

„Vereinzelt“ seien immerhin Menschen zum Mittagstisch gekommen, so Festival-Sprecherin Judith Hartstang: „bei dem Wetter verständlich“. Genug zu sehen gibt es aber auch ohne Veranstaltungen. Da wäre der Ort als solcher, der – bar jeder Wertung – einen neuen Blick auf die Stadt erlaubt. Unabhängig vom Wetter wird an jedem Abend nach Beginn der Dämmerung der alte Fernsehturm im Rahmen des Kunstprojekts „Ancestral Weaving“ illuminiert.

Illusionsbrüche und Bio-Toiletten

So unübersehbar – und für manche Hannoveraner monströs – das Stadtlabor die Hochstraße umnutzt, so unaufdringlich, beinahe nebenher und dennoch konsequent wird das Oberthema Klimagerechtigkeit zum teil verhandelt, bis hin zu den Bio-Toiletten, die auf Chemie und Spülung verzichten und stattdessen auf Strohstreuung setzen.

Schon im Eingangsbereich präsentiert sich das Projekt „Illusions:bruch“, das den grauen Bildern von Stadtteilen wie Mühlenberg die bunte Realität der dort lebenden Menschen entgegensetzt. Und auf dem Boden befinden sich Leitlinien für Sehbehinderte – selbstverständlich ist das Gelände barrierefrei. Wetterfest ist es nicht: Die schwierige Statik auf der Hochstraße macht es unmöglich, dort eine Überdachung zu realisieren.

Die größte Barriere scheint indes eine des Willens zu sehen. Bis 18. Juli wird sich zeigen, ob es dem Team gelingt, auch Menschen auf die Hochstraße zu locken, die nicht vorher schon unbedingte Freunde von Verkehrsberuhigung und Kultur an ungewöhnlichen Orten sind.

Von Stefan Gohlisch