Theaterformen-Leiterin Mülter: „Der Ort hat seine Grenzen“

Das Stadtlabor auf der Raschplatzhochstraße erregt Aufsehen. Wetterfest ist es nicht. Die Veranstaltungen am Freitag musste wegen Regens abgesagt werden. Die künstlerische Leiterin Anna Mülter (44) erklärt, warum.

Am Freitag spielten Johannes Oerding auf der Parkbühne. Im Großen Garten fand das Kleine Bühnen-Fest statt. Die Veranstaltungen im Stadtlabor wurden abgesagt. Warum?

Die Hochstraße entlang weht ein wahnsinniger Wind. Es war schon eine Herausforderung, den Aufbau so zu realisieren, dass er dem Wind nichts entgegensetzt. Es wäre allein baurechtlich nicht möglich gewesen, hier Dächer in einer ausreichenden Größe für eine sichere Regenvariante aufzustellen. Peaches am Eröffnungsabend haben wir auch bei Nieselregen hingekriegt. Aber am Freitag, bei Black Lives Matter, waren Bands geplant. Ihnen etwas zu bieten, was ihr Equipment vernünftig schützt, ist hier oben nicht möglich.

Aber es ist trotzdem der richtige Ort für so ein Stadtlabor?

Ja. Denn der Ort bietet großartige Möglichkeiten. Er hat aber auch seinen eigenen Willen. Wir müssen uns auch an den Ort anpassen. Ich glaube, wir haben hier einiges hingesetzt, von dem man nicht ahnte, dass es dieser Ort hergibt. Aber er hat auch seine Grenzen.

„Wir brauchen Subventionen, um so etwas überhaupt zu wagen

Das heißt, auch in den kommenden Tagen könnten weitere Veranstaltungen ausfallen?

Das kann durchaus sein. Es sind nicht alle Veranstaltungen so wetterabhängig wie ein Abend, an dem mehrere Bands auftreten. Der Freitag war schon einer der technisch anspruchsvollsten Abende. Das ist leider das Risiko, das auch alle Beteiligten klar war.

Bei all den Programmpunkten zählt doch eigentlich jeder Tag, oder?

Stimmt. Es ist ja auch jeden Tag ein komplett anderes Programm. Einzelne Sachen versuchen wir noch umzulegen. Es ist nun mal ein Labor; dadurch haben wir ein Stückweit Flexibilität. Aber wir können nicht alles nachholen.

Keine Sorge, dass der Eindruck entsteht, die da oben können es sich ja leisten, auch mal etwas ausfallen zu lassen; sie sind doch subventioniert?

Mit oder ohne Subventionen: Etwas ausfallen zu lassen, tut mir als Kuratorin in der Seele weh. Es bricht mir das Herz, die dreistündige Black-Lives-Matter-Veranstaltung ausfallen zu lassen. Aber ein finanzieller Druck hätte an dieser Entscheidung nichts geändert. Wir brauchen Subventionen, um so etwas wie das Stadtlabor überhaupt zu wagen. Die architektonische Intervention, die Sperrung, die Corona-Auflage – wir können nur 200 Menschen gleichzeitig zulassen: All das wäre unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht machbar. Wenn ich mir aber anschaue, welche Reaktionen wir bekommen, ist dieses Geld für meine Begriffe gut eingesetzt.

