Theaterformen trotz Corona

Es sind besondere Theaterformen, die vom 2. bis 12. Juli in Braunschweig laufen werden – wegen Corona und auch sonst. Wir sprachen mit der Künstlerischen Leiterin Martine Dennewald (40) über diese Ausgabe – ihre letzte.

Ihre letzte Festival-Ausgabe steht an, und sie lotet – wegen Corona – so richtig aus, was Theaterformen sein kann, das auch noch unter dem Titel „A Sea of Islands“. Das klingt beinahe wie von langer Hand geplant ...

Wie man das wahrnimmt, hängt, denke ich, sehr individuell von dem Zuschauer oder der Zuschauerin ab. Es gibt sicherlich Menschen, die sagen: „Dann ist es halt eine andere Kunstform; ist doch nicht so schlimm ...“ Aber wenn jemand das Theater liebt und nichts Anderes daneben gelten lässt, dann ziehen wir den kürzeren. Denn das können wir dieses Jahr nicht bieten.

Nun gibt es doch eine erstaunlich große Zahl analoger Veranstaltungen. Wie sind Sie vorgegangen?

Ganz einfach: Der erste Schritt war natürlich, dass wir uns beim Beirat des Festivals versichern mussten, dass wir das dürfen, und dass die Förderer uns treu bleiben. Das ist zum Glück passiert. Und dann erst sind wir auf die Künstlerinnen und Künstler zugegangen, was sie in diesem Rahmen machen können und ob sie es überhaupt wollen. Sie konnten und wollten. Manche haben sich für eine Videoarbeit oder ein Hörspiel entschieden, die online stattfinden. Andere haben gesagt: „Wir machen etwas in Braunschweig, aber es ist halt kein Theater.“

Vertrauen ins Team

Ist irgendetwas unverändert geblieben?

Nur eines: „Thirst“, die Installation zu den Färöer Inseln. Die kann stattfinden – mit ein bisschen weniger Publikum.

Worauf freuen Sie sich am meisten? Wenn ich Sie in den vergangenen Jahren, nannten Sie immer die Eröffnung; aber die wird es in diesem Jahr im klassischen Sinne nicht geben, oder?

Nein, es gibt keine richtige Eröffnung. Ich kann Ihnen sagen, worauf ich am meisten gespannt bin: Das ist die Arbeit von 600 Highwaymen. Die sollte ursprünglich stattfinden mit 100 Besucherinnen und Besuchern im selben Raum. Jetzt sind es nur zwei. Es ist eine Uraufführung, und es ist ein unglaublicher Vorgang, dass wir das überhaupt machen können, denn Abigail Browde and Michael Silverstone können nicht kommen; sie vertrauen darauf, dass wir es nach ihren Anweisungen so machen, wie es sein soll.

Wie machen Sie das?

Mit täglichen Telefonaten, Zoom-Konferenzen und viel Austausch. Die beiden kennen das Festival auch schon lange.

Zu den Rändern der Welt

Das sind Formate, die sich ein Festival oder ein staatlich gefördertes Theater leisten können, aber keine freie Gruppe ...

Auch für ein Staatstheater ist das letztlich nicht finanzierbar über einen längeren Zeitraum. Das geht nicht.

Was war die ursprüngliche Idee hinter dem Titel „A Sea of Island“, und was ist die transformierte Idee dahinter?

Die unterschieden sich nicht groß voneinander, außer dass wir vom Theater zu anderen Kunst- und Gesprächsformen übergegangen sind. Aber dahinter stecken zwei Ansätze: ein struktureller und ein – sagen wir mal: fantasieanregender Ansatz.

„A Sea of Islands“: Silke Huysmans und Hannes Dereere untersuchen in „M;y beloved Prison Guard“ den Inselstaat Naura – als Briefsendung. Quelle: colourcolour

Erzählen Sie.

Der strukturelle Ansatz hat damit zu tun, dass der Kunstmarkt auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, auch der internationale Theatermarkt: Er ist auf Zentren eingerichtet. Man reist dahin, wo man vermutet, dass man möglichste viele gute Stücke auf einem Haufen sehen kann: London, Paris, New York, Tokio und, wenn man sich ganz viel Mühe gibt, womöglich noch Kairo oder Tunis. Ich habe mich dafür interessiert, was außerhalb dieser Zentren passiert, bis hin zu dem, was wir als die äußerste Peripherie ansehen, die vermeintlichen Ränder der Welt. Die es nicht gibt, außer in unserer Vorstellung, denn die Welt ist bekanntlich rund. Ich wollte diese Vorstellung aushebeln, indem ich ein Festival mache, das diese Ränder ins Zentrum stellt.

Und der andere, fantasieanregende Ansatz?

Vor zwei Jahren war ich das erste Mal in Australien und habe darüber nachzudenken begonnen, was dieser pazifische Kulturraum eigentlich ist, den wir so wenig kennen. Ich habe recherchiert, und ich habe tatsächlich einmal auf dieser Reise geträumt, dass ich ein Festival mache, das auf kleinen pazifischen Inseln stattfindet und bei dem sich das Publikum in Kanus von einer Insel zur nächsten bewegt. Und jedes Kunstwerk wäre State of the Art, hochtechnologisches Zeug ...

Hoffen auf mehr hannoversches Publikum

Was – da wir ja gerade alle quasi in Zweisitzern unterwegs sind und ins Internet abwandern – auf bizarre Weise erfüllt hat.

Ungefähr ja (lacht). Das sind jedenfalls die beiden Komponenten.

Wie glücklich sind Sie mit dem, was jetzt entstanden ist?

In der Hinsicht, dass wir alles getan haben, was wir konnten (und das schließt unsere Künstlerinnen und Künstler mit ein), bin ich sehr zufrieden damit. Natürlich weiß ich nicht, was am Ende dabei herauskommt, aber auf dieses Risiko mussten wir uns unter diesen Umständen einlassen. Ich hoffe übrigens auch, dass wir unter diesen Umständen mehr hannoversches Publikum in Braunschweig haben werden als sonst.

Es wird gerade viel darüber diskutiert, ob all diese Ideen, wie man Theater digital transformiert, nachhaltig oder sogar die Zukunft des Theaters sind. Wie sehen Sie das?

Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, dass wir keine abgefilmte Aufführung eines Theaterstücks zeigen. Wir möchten, dass alles, was man sehen kann, ein Originalwerk ist für das Medium, in dem es stattfinden kann, und kein Kunstwerk zweiter Hand. Uns war zentral wichtig, dass die Künstler es in der Hand haben, welche Form das Stück annimmt und wie es rezipiert wird.

Ein unsentimentaler Abschied

Man ist im Digitalen nicht angewiesen auf die Gleichzeitigkeit von Zeit und Ort. Nutzen Sie das?

Im Wesentlichen haben wir uns dem Medium hingegeben. Darum sind die Stücke nach ihrer Premiere für einen gewissen Zeitraum abrufbar – wenn Sie morgens um 4 Uhr etwas gucken möchten, dann tun Sie das gerne. Ich hielt irgendwann auch nichts mehr davon, die Gemeinschaft, die Theater bietet, sekundär herstellen zu wollen. Wir geben keine Gemeinschaft vor, indem wir etwa ein virtuelles Foyer einrichten. Eine Ausnahme sind die Live-Gespräche, die ich mit den Künstlerinnen und Künstlern führe. Die werden nur live einmal gestreamt.

Da Ihre letzte Ausgabe der Theaterformen nun so aussieht, wie sie es tut: Bedauern Sie es, jetzt aufzuhören?

Nein. Ich hatte mir sogar einen unsentimentalen Abschied gewünscht, und den kriege ich jetzt.

Von Stefan Gohlisch