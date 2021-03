Theater vom Messenger-Dienst: „Twin Speaks“ kommt aufs Handy

Hannover

Irgendwann gibt es sogar Cat Content: Eine Katze guckt den Zuschauer schwer achselzuckend von ihrem GIF aus an. Was soll man davon halten? Das Schauspielhaus zeigte als zweifaches Gastspiel die Produktion „Twin Speaks“ für das mobile Endgerät.

Platz ist in der kleinsten Hütte, Platz fürs Theater auch in der Handy-Hülle. Das Duisburger Kollektiv Vorschlag-Hammer ist auf der Suche nach neuen Erzählformen beim Messenger-Dienst Telegram gelandet. Orientierungspunkt ist die legendäre US-Serie „Twin Peaks“. Statt in den gleichnamigen US-Ort geht es ins Schweizer Kaff Birsfelden.

Dort haben die Theatermacher mit Einwohnern Spielszenen von laienhaftem Charme und mit drolligem Dialekt („Papa, chomm schnall ...“) gedreht, die neben Wort-, Sprach- und Videonachrichten, Memes, GIFs und Links von einem grausigen Mord erzählen. Es ermitteln eine hemdsärmelige Einheimische und ein stocksteifer Deutscher mit psychedelisch mäandernden Gedankengängen. Ein mehrbödiges Spiel mit Realitäten hebt an.

„Twin Speaks“ bricht wie die berühmte Serie von David Lynch Krimi-Konventionen auf, um von kleinstädtischen Abgründen zu erzählen – und verfällt in den selben Fehler, nämlich erneut in Klischees, ohne sich weiter groß um Tat und Täter zu kümmern. Das tun in uferlosen Diskussionen die Zuschauer im Chat.

Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen, und das gilt auch für diese ungewöhnliche Inszenierung: Ästethisch ist sie reizvoll, dramaturgisch interessant, erzählerisch aber irrelevant.

Von Stefan Gohlisch