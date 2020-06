Im Hof: Das Staatsschauspiel meldet sich zurück

Hannover

Vor dem Hurra über das Wiedersehen steht bei der Hannoverschen Staatstheater-Rückkehr im Theaterinnenhof die Existenzfrage: „Warum spielen?“, fragt das Ensemble, in großem Kreis um die Besucher, die ihrerseits in kleinen Kreisen an Tischen sitzen – warum, ist doch seit dem Spielschluss Historisches passiert, hat sich die echte Welt vorgedrängelt.

Der Rechtsterror von Hanau (kurz vorher), dann die Lockdowns, die hunderttausenden Corona-Toten, der Mord an George Floyd, das Tränengas auf friedliche Demonstranten – am Ende von all dem steht, fürs Erste, der elfte Juni, und an diesem Abend ist das Theater endlich wieder da, weil man glimpflich davongekommen ist und sich aus Freude eine Ensembleparty schmeißt: Mit Theater-Karaoke, Gesang, Getränken und genau eingehaltener Pandemie-Etikette.

Show must go on

Nach langer Pause muss sortiert werden, und das Sortieren geschieht heute auf der Bühne: Der Abend reiht ungeprobtes Spiel, Musik und Geplauder aneinander. Anja Herden, Hajo Tuschy und Oliver Meyer moderieren, das Streichquartett des Treppenhausorchesters spielt neben Improvisationen einen „The Show Must Go On“-Jingle.

Diese Show ist teils fahrig und zerstückelt und somit schlechthin Ausdruck des Theatermoments zwischen einer halb ausgefallenen Saison und der ungewissen Zukunft: „Die zerrissene Spielzeit schmerzt das Ensemble“, sagt Tuschy.

Bald schon geht es in die Sommerpause und danach ambitioniert in die neue Spielzeit. Intendantin Sonja Anders ist über die Rückkehr in die Häuser optimistisch: „Wenn man den Spielplan aufblättert, glaubt das einem keiner, aber wir haben ein gutes Gefühl“.

Erst einmal aber sitzen 80 Besucher (die Show war in zwei Stunden ausverkauft) unterm Abendhimmel im Hof, und sehen Vorgeschmäcker auf 20/21. Fabian Dott und Sebastian Nakajew spielen Büchners Woyzeck und seinen Doktor, der Text wird bei der Theaterkaraoke von Tafeln abgelesen und nicht auswendig gekonnt.

Das Publikum sitzt locker im Hof. Quelle: Foto: Kerstin Schomburg

Improvisation oder Chaos?

Drei Anläufe braucht es, bis Musik und Vortrag halbwegs harmonieren, dann steht der sadistische Doc in Unterhose da, und Woyzeck trinkt Erbseneintopf direkt aus der Dose. Nach ein paar Lachern scheitert dieses erste Experiment am vielen Latein auf den Tafeln, nach einem vorzeitigen Schluss werden die Spieler von der Bühne komplimentiert.

Ähnlich konfus geht es auch bei Shakespeares „As You Like It“ und Kleists „Amphitryon“ zu – Improvisation kann Chaos heißen, oder mit einer Fülle spontaner Regieanweisungen von außen zum Rohrkrepierer administriert werden. Dem Ensemble gelingt ein bisschen von beidem, mit schönen Augenblicken dazwischen. Alle drei Stücke laufen in der nächsten Spielzeit.

Das Wunschkonzert „Sing’s Mir“ funktioniert trotz gewagterer Prämisse glatter: Hier dürfen Besucher Songwünsche einsenden, die das Ensemble für sie interpretiert. Zur Premiere singt Anja Herden (mit Nils Strunk an Gitarre und Keyboard) die eklektische Mischung aus „Bamboleo“ der Gypsy Kings und Billie Holidays „You’ve Changed“.

Warum denn nun spielen? Intendantin Anders beantwortet das mit Inhalt und Form, die dem Theater eigen sind: „Politische Dringlichkeiten“ werden hier geschaffen und mit dem Publikum verhandelt, wie es kein anderes Medium könne. Das Ensemble zeigt zum Schluss, dass die Antwort zur Frage in ihr selbst liegt: „Darum spielen!“, intonieren sie – und lassen dazu goldenes Konfetti über den Innenhof regnen.

Von Lilean Buhl