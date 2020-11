Theater fordern Runden Tisch mit dem Land

Hannover

Der Appell ist dringlich: „Wir sind kooperativ. Wir sind kompromissbereit. Aber: Wir wollen für unser Publikum da sein!“ So endet ein offener Brief von Niedersachsens Theatern an die Landesregierung. Sie möchten, wenn sie schon nicht wegen der Pandemiebestimmungen für ein breites Publikum öffnen dürfen, so doch zumindest ihrem anderen gesellschaftlichen Auftrag nachkommen: der kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen.

Der Lockdown bedeute „nicht nur enorme Einnahmeausfälle für die Betriebe, es führt auch zum Wegfall wichtiger sozialer Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Kultur, Bildung und Familie“, heißt es in dem Brief. Gerichtet ist er an Ministerpräsident Stephan Weil, den Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler und Kultusminister Hendrik Tonne. Unterzeichnet wurde er von den Intendanzen der Stadttheater, Landesbühnen und Staatstheater Niedersachsens Darunter auch von Sonja Anders und Laura Berman aus Hannover. sowie der freien Szene.

„Wir kommen einfach nicht weiter“

„Wir wären diesen Schritt an die Öffentlichkeit nicht gegangen, wenn unsere bisherigen Versuche, mit der Landesregierung zu sprechen, nicht gescheitert wären“, sagt Barbara Kantel. Die Dramaturgin leitet am Schauspiel Hannover die Abteilung Künstlerische Vermittlung und Interaktion und ist Unterzeichnerin des Briefs als Vertreterin der Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse).

Engagiert: Barbara Kantel. Quelle: Katrin Ribbe

Nun bittet man auf diese Weise um einen Runden Tisch mit der Landesregierung. „Wir kommen einfach nicht weiter“ heißt es in dem Brief. Es soll darum gehen, die bestehenden außerschulischen Kooperationen endlich wieder aufzunehmen und für ihre Umsetzung neue Wege zu finden. „Die Konzepte sind längst da“, sagt Kantel: „Wir hätten im Juni anfangen können.“

Flexibel sind die Häuser ja. Längst haben sie auf die rigiden Hygienebestimmungen umgesetzt, für ihre Arbeit immer wieder neue Möglichkeiten gesucht und gefunden. Kantels Abteilung etwa bietet digitale Workshops – und hat, weil Niedersachsens nun einmal nicht flächendeckend entsprechend ausgerüstet sind, beim Equipment nachgerüstet, unter anderem mit 30 Smartphone-Leihgeräten für Schüler, die keines besitzen.

Teil der Lösung, nicht des Problems

Die Theater sahen sich wie andere nun geschlossene Kulturorte mit Beginn des zweiten Lockdowns auf den Status als Freizeiteinrichtung reduziert, in einer Reihe mit Bordellen und Fitnessclubs – ein (womöglich ungewollter) Affront. Dabei möchten sie nicht Teil des Problems sein, sondern der Lösung: „Unsere Hygienekonzepte sind viel härter als das, was in den Schulen passiert“, sagt Kantel. Warum also nicht den Unterricht in diese Räume verlagern und mit kultureller Bildung verbinden? Das sei eine analoge Option insbesondere für eine Zeit, in der die Klassen geteilt werden und Teile der Schülerschaft wieder in digitale Welten gedrängt werden.

„Es gibt so viele Möglichkeiten“, sagt Kantel: „Und, ja, es gibt auch unterschiedliche Interessen und Bedenken. Das kann man klären – nur muss man sich dafür auch zusammensetzen.“

Von Stefan Gohlisch