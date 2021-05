Hannover

Das Plätschern des Regens klingt wie ein Soundtrack. Ein Mann sitzt vor der Alten Tankstelle. Ein weiterer kommt hinzu. Und noch einer, zuletzt drei Herren Damen. Sie alle tragen Anzug und Binder und prächtige Brauen, stokeln und wanken und drehen sich. Ein bisschen Ministry of silly Walks, ein bisschen absurdes Theater – und vor allem echtes Theater, live, in Farbe, beinahe zum Anfassen: Mit ihrer Produktion „Kafka.Off.Bureau“ beendete das Theater fensterzurstadt Hannovers monatelange Bühnenpause.

Ein paar Worte vorab: dass das – man weiß schon, warum – mal ganz anders geplant war, schon im vergangenen Jahr und sowieso, mit der Tankstelle als Kulisse eines Ozeandampfers, bereit zur Abfahrt nach Franz Kafkas „Amerika“, und das Publikum an eingedeckten Tischen wie in einem maritimen Speisesaal. Stattdessen Verzögerung, ein (sehr lohnenswertes) digitales Ersatzprodukt auf der Website der freien Gruppe und jetzt endlich die Premiere dieser sehr transformierten Produktion vor Gästen auf Abstand.

Kafka wird verschnitten

Kafka wird verschnitten, spielfreudig, virtuos und gerne auch kräftig gegen den Strich. „Die Verwandlung“ taucht ebenso auf wie „Der Bau“ und „Ein Bericht an eine Akademie“ – Elke Cybulski trägt den affigen Monolog vor im Tonfall einer schon immer Enttäuschten.

Gespielt wird mit allen Mitteln und in beiden Etagen der Tankstelle, vor und hinter Glas und auch aus dem Untergrund. dann klingen ferne Stimmen aus de Fallgitter. Die bedrängende Ausweglosigkeit von Kafkas Schriften wird ebenso deutlich wie deren Absurdität – wenn man Josef K.s verzweifeltes Verlangen nach der holder Nachbarin Frau Bürstner so sehr überzieht, wie es Carsten Hentrich und Elisabeth Frank tun, wird selbst „Der Prozess“ sehr komisch, und von K. ist es kein weiter Weg zu Herrn Müller Lüdenscheid.

Es spielt die „K.-pelle“

Dazu spielt die „K.-pelle“: Heino Sellhorn und Jan Willem Fritsch an Bass und Schlagzeug und vielen Instrumenten mehr. Die Musik: dadaistische Arbeiterlieder, wenn es so etwas gibt. Einmal lässt Alaxandra Faruga den Punk heraus No Future bei Kafka und doch ganz viel. Immerhin kommen alle hier aus einer Zeit, in der deutsche Obrigkeitsglaube auf eine harte Probe gestellt wurde und das Befolgen von Regeln mitunter wie ein rebellischer Akt erschien. Sind wir nicht alle ein bisschen Kafka?

All das klingt an in dieser munteren, manchmal burlesken Collage; es muss gar nicht explizit ausgesprochen werden wie im Schlusslied. „Da kommt K., Verschwörungstheoretiker“, singen Sellhorn und Fritsch zu einem süßlichen Reggae. Offbeat allerorten.

Die Kunst ist in ihrer Freiheit zurück. In den klangen Applaus mischt sich auch Rührung darüber, das endlich einmal wieder erlebt zu haben.

Wieder vom 2. bis 4. Juni. Karten und mehr über Telefon 0511/ 22 02 19 12.

Von Stefan Gohlisch