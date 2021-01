Theater fensterzurstadt macht Kafka multimedial erfahrbar

Hannover

Die Bedrohung ist kaum greifbar, dafür umso spürbarer. Das Individuum ist ihr hilflos ausgeliefert. Und die Frage nach einem höheren Sinn führt zwangsläufig in die Leere der Verzweiflung. Es ist wohl kein Wunder, dass die Werke des Prager Schriftstellers Franz Kafka (1883–1924) noch immer resonieren – und warum sie gerade heute tun. Das hannoversche Theater fensterzurstadt setzt sich nun mit diesen Werken auseinander: in Form eines interaktiven Gemeinschaftsprojekts.

„ Kafka Off Bureau“, so der Titel des multimedialen Programms, ist aus der Not geboren, jener des ersten Lockdowns. Die freie Gruppe arbeitete gerade für eine Premiere im Sommer 2020 an dem musikalischen Theaterabend „ Kafka.Off.Beat“, als die Kultur ruhiggestellt wurde. „Wir saßen da und konnten nichts machen“, erinnert sich Carsten Hentrich aus dem Produktionsteam: „Es ist schon eine kafkaeske Situation, in der wir leben.“

Hände waschen im virtuellen WC

„Kafkaesk“ beschreibt jenes Gefühl persönlicher Machtlosigkeit in einer Welt ohne Heilsversprechen, dem Kafka in nur drei Romanfragmenten („Der Process“, „Das Schloss“, „Der Verschollene“) und etlichen Erzählungen literarische Gestalt gab.

Screenshot aus „Kafka Off Bureau“. Quelle: Theater fensterzurstadt

Ähnlich fragmentarisch ist nun auch das Programm „ Kafka Off Bureau“: Auf der Seite vom Theater fensterzurstadt lädt eine Kreidezeichnung vom „Ministerium für Einsamkeit“ zum Erkunden ein. Da laufen im WC Videos von stupidem Händewaschen, wirbt in der Kantine eine Speisekarten mit kafkaeskem Essen, sprechen im Befragungsraum Freunde und Kollegen über ihre Assoziationen zum Schriftsteller. Im Schlaflabor sind Handkamera-Videos mit literarischen Träumen Kafkas unterlegt.

Es ist ein multiperspektivisches Finden zu Einem, der stets suchte. Basis waren Arbeiten, die in der Konzeptphase des ursprünglich geplanten Stücks entstanden. Das Bundesprogramm „Reload“ finanzierte die multimediale Umsetzung.

Theater als Mittel gegen Einsamkeit

Und auch wenn die Förderung zu Jahresbeginn ausgelaufen ist, soll „ Kafka Off Bureau“ weiter wachsen. „Kreativität schläft nicht, sie sucht sich ihren Raum“ sagt Hentrich. Jeder Nutzer ist gerufen, sich einzubringen, zum Beispiel unter der Telefonnummer 0511/213 31 35. „Theater ist ein Mittel gegen Einsamkeit“, sagt Hentrich: „Man kann es gar nicht alleine betreiben.“ Und so wird nun ausgerechnet Kafka jener Hohepriester transzendentaler Einsamkeit zu einem Mittel dagegen.

Die Pandemie und ihre Folgen haben den Blick der Theaterleute auf Kafka verwandelt. Noch hoffen sie, dass zumindest in diesem Sommer „ Kafka.Off.Beat“ Premiere feiern kann, in der Stammspielstätte, der Alten Tankstelle (Striehlstraße 14). Hentrich: „Das Konzept, das wir einmal hatten, ist immer noch da. Aber wenn wir erst wieder proben, wird es sich vermutlich noch sehr stark verändern.“

Von Stefan Gohlisch