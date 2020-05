Theater an der Glocksee ermöglicht besondere Begegnung

Hannover

Sie habe neulich geträumt, erzählt die Frau: von einem Menschen, auf der anderen Seite der Scheibe. Man habe sich nicht berühren können; da habe man Herzen auf das beschlagene Glas gemalt. Und dann schaut sie einen an, sie, die Regisseurin und Schauspielerin Lena Kußmann, in die Augen und vielleicht auch in die Seele. Und diesen Blick muss man erst einmal aushalten können als einziger Besucher ihres eklatant intimen Stücks „Plantkingdom: Connection“ im Theater an der Glocksee.

Ein Solo für zwei Menschen: eine Spielerin, eine Person als Publikum. „Connection“ wirkt wie das Stück der Stunde, das erste analoge Theater Hannovers in diesen isolierten Corona-Tagen. Es erzählt von Begegnung und Nähe, von deren Unmöglichkeit und Notwendigkeit. Ein Kommentar zur Unzeit? Nicht unbedingt.

Gemeinsam einsam

Denn „Connection“ ist nur der erste Teil des theatralen Langzeitprojekts „Plantkingdom“, das interdisziplinär das Verhältnis von Mensch und Fauna untersuchen soll. Dieser Teil wurde lange vor Beginn der aktuellen Pandemie ersonnen und konzipiert, war ursprünglich gedacht für etwa 15 Zuschauer und Zuschauerinnen und wurde nun in die so zeitgemäße aktuelle Form der gemeinsamen Einsamkeit gegossen.

Kußmann spielt eine Raumfahrerin auf langer Reise, isoliert und doch im Zwiegespräch. Von der Leinwand redet sie als Videoprojektion ( Jonas Vietzke), während die echte Schauspielerin anfangs noch wie festgewachsen im Astronautendress auf Humus steht. Wie in einem theatralen Zoom-Meeting spricht sie in den Nullraum des Theatersaals hinein, sinniert über jenes unbekannte Leben, mit dem die Menschheit von jeher den Planeten teilt und das keine Antwort gibt auf die verzweifelten Fragen des Seins. „Ich vermisse meinesgleichen“, sagt die Raumfahrerin einmal.

Eine besondere Begegnung

Der Zuschauer ist nur mittelbar ihr Adressat. Denn es gibt noch ein anderes Wesen im Raum; dem aber begegnet man persönlich erst später, dann aber in herzrührender Unmittelbarkeit.

Menschen brauchen Austausch, brauchen Konfrontation und Begegnung. Diese ist eine besonders intensive.

Von Stefan Gohlisch