Kultur trotz Corona - Theater an der Glocksee: „Jack in the Box“ steigt aus der Flimmerkiste

Von den X-Men, Coronaviren und anderen Mutanten: „Jack in the Box“ war ein analoges Format vom Theater an der Glocksee. Nun hat Schauspieler und Regisseur Jonas Vietzke sein Ein-Mann-Programm digital generalüberholt.