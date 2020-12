Theater an der Glocksee präsentiert „Die Spitzen der Wurzel“ als Hörstück

Hannover

In dem Umschlag, den jeder Teilnehmer vorab bekommt, befindet sich unter anderem ein Teebeutel. Ein Stück Kohle, das vor vielen Menschenleben mal ein Baum war. Ein Rezept für ein Gebäck, „Allemannische Zwetschgnwähe“. Und ein Räucherstäbchen, das, einmal angezündet, die ganze Wohnung mit Zedernduft erfüllt. Hier kann man fühlen, schmecken, riechen – vor allem aber soll man hören, in „Die Spitzen der Wurzel“, dem jüngsten Teil des Langzeitprojekts „Plantkingdom“ vom Theater an der Glocksee.

Lesen Sie hier: Theater an der Glocksee ermöglicht besondere Begegnung

Anzeige

Die Spitzen der Wurzeln sind jene Teile der Pflanzen, an denen sie am empfindsamsten sind, mit denen sie die Welt erkunden, die sie mit jedem Millimeter Wachstum erobern – und von deren Überdauern ihr Leben abhängt. Andrea Casabianchi und Dennis Pörtner, den man noch aus dem Schauspiel-Ensemble von Lars-Ole Walburg kennt, haben einen Abend konzipiert, der sich gleichermaßen herantastet an eine Welt fremder Sinne und auch den Menschen von seinen beiden Seiten der Existenz aus betrachtet.

Lesen Sie hier: Dennis Pörtner zieht ins „Qualityland“

Jung und alt

Grundlagen sind Gespräche, Interview-Schnipsel, Sprach-Samples von Menschen, die entweder zwischen 2013 und 2015 oder zwischen 1925 und 1944 geboren wurden. Dazu kommen Textauszüge zum Beispiel aus Peter Wohllebens „Das geheime Leben der Bäume“ oder Donna Haraways „Unruhig bleiben“.

Lesen Sie hier: Gespräch mit Bestseller-Autor Peter Wohlleben

Ursprünglich war „Die Spitzen der Wurzel“ für die Theaterbühne geplant. Nun ist es ein kollektives Hörstück geworden und fügt „Plantkingdom“ eine weitere Spielart hinzu, nachdem das Projekt bereits 1:1-Theater, Paraden, Audiowalks, Performances und mehr erkundete.

Vorwiegend mit den Ohren also (und streng süßlich duftender Zeder in der Nase) soll man nun das Andere entdecken: den kindlichen Blick, für den jede Entdeckung die Verzückung durchs Neue bedeutet („ist der aber hoch“), oder auch den greisen, der schon so viel gesehen hat und überall Vergangenheit vorfindet und manchmal auch Schuld: „Die Pflanzen wachsen und sind eingebettet in die Natur – und der Mensch grätscht dazwischen“. sagt einer.

Lesen Sie hier: Bei diesem Theaterspaziergang blüht dem Ihme-Zentrum was

„Du verwandelst, was du aufnimmst“

Indem sie über Pflanzen reden, sprechen sie auch darüber, wie der Mensch diese Welt betritt und wieder verlässt. Vergänglichkeit in Achtsamkeit; daraus kann durchaus Schönheit entstehen. „Du verwandelst den Platz, an den du geworfen wurdest“, heißt es einmal: „Du verwandelst, was du aufnimmst.“ Wer kann das schon von sich sagen ...

Der Abend fügt sich zu einer Ahnung darüber, dass das Leben vielleicht auch anders sein könnte, würde man es nicht immer nur aus der menschlichen Warte betrachten. Die einzige Möglichkeit dazu ist Kunst.

Mehr Informationen zum Stück finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch