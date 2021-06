Theater an der Glocksee erhält Theaterpreis des Bundes

Hannover

Im vergangenen Jahr, als auf den meisten Bühnen Stillstand herrschte, organisierte das Theater an der Glocksee 1:1-Theater, Audiowalks, Hörstücke, Performandes im öffentlichen Raum und vieles mehr, insbesondere im Rahmen des Langzeitprojekts „Plantkingdom“. So viel Kreativität wird belohnt: In diesem Jahr erhält die Off-Bühne gegenüber des Ihmezentrums den Theaterpreis des Bundes.

Insgesamt werden elf kleine und mittlere Bühnen in Deutschland ausgezeichnet – darunter mit dem Jahrmarkttheater in Altenmedingen (Kreis Uelzen) und dem LOT-Theater in Braunschweig zwei weitere niedersächsische Spielstätten. Gewürdigt werden sie für ihr herausragendes künstlerisches Programm in der ersten Hälfte der Spielzeit 2019/2020 gewürdigt. Dotiert ist die Auszeichnung mit jeweils 75.000 Euro. Die Preisverleihung ist am 8. Juli 2021 in der Akademie der Künste in Berlin geplant.

Neue Wege in der Pandemie

Viele der kleinen und mittleren Bühnen hätten – unterstützt von Ländern und Kommunen als Trägern – trotz der langen Schließungen während der Corona-Pandemie unbeirrt weitergemacht, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Montag. Dabei hätten sie künstlerisch, technisch und strukturell neue Wege eingeschlagen.

„Lena Kußmann, Jonas Vietzke und Milena Fischer haben das vor 30 Jahren von Student:innen auf dem besetzten Glocksee-Gelände gegründete Theater an der Glocksee 2018/19 von Gründungsmitglied Helga Lauenstein übernommen und einen überzeugenden Generationenwechsel vollzogen“, heißt es in der Begründung der Jury: „Obwohl sie als kleine Freie Spielstätte in Niedersachsen stark zum projektbasierten Arbeiten gezwungen sind, planen sie auch langfristig und gehen zu einzelnen Themen in die Tiefe, wie zum Beispiel das Jahresprojekt 2020 zum Thema Pflanzen zeigt.“

Am 30. Juni feiert das jüngste Projekt des Theaters an der Glocksee Premiere: „Oxytocin“, ein Abend zum Thema Berührungen.

Von gol, mit dpa