Theater an der Glocksee erhält Kulturpreis „pro visio“

Hannover

Kaum ein Kulturveranstalter hat im vergangenen Jahr so schnell und so innovativ auf die Einschränkungen durch die Corona-Krise reagiert wie das Theater an der Glocksee. Das wird belohnt: Das freie Theater wird für dieses zukunftsweisende Spiel mit den Formaten in diesem Jahr mit dem Kulturpreis „pro visio“ der Stiftung Kulturregion Hannover ausgezeichnet.

Das hannoversche Ensemble habe kreativ auf die neue Situation reagiert und als eine der ersten Theatergruppen mutige neue Formate unter den veränderten Bedingungen geschaffen“, urteilte die Jury, der auch NP-Kulturchef Henning Queren angehört. Besonders gewürdigt wurde das Langzeitprojekt „Plantkingdom. Fremde Welten“.

„Wunderbar herzliche Weise“

Über sechs Monate wurde in unterschiedlichsten Darstellungsformen das Verhältnis von Menschen und Pflanzenwelt verhandelt. Es begann mit einem intimen Stück für eine Schauspielerin und eine zuschauende Person und beinhaltete des weiteren unter anderem einen Audiowalk ins Ihmezentrum hinein und eine Prozession durch die Allee der Herrenhäuser Gärten.

Die „pro visio“-Jury lobt hierbei „die Verquickung von digitalen und analogen Möglichkeiten auf wunderbar herzliche Weise“. Mit einem klugen Blick tief in die Pflanzenwelt hinein habe das Ensemble die Frage gestellt, ob der Mensch zur Empathie gegenüber dieser Lebensform in der Lage ist. Hierbei seien sowohl neue Denk- als auch Theaterräume geöffnet worden.

„Eine Riesenfreude“

Als weitere Produktion wird „Auf der Suche nach der Stille“ ausgezeichnet, mit der das Theater an der Glocksee im Herbst 2020 das Experiment wagte, Ensemble und Publikum gemeinsam auf eine Reise ins Leise zu schicken. Die „mutige Improvisation, die bei jeder Aufführung neu erprobt wurde,“ kam völlig ohne Sprache aus.

Für das Theater an der Glocksee „eine Riesenfreude“: „Wir lassen uns jetzt erstmal vom wilden Sturm feierlich die Köpfe durchpusten — und freuen uns schon auf Eure nächsten Besuche! (In der Kiste oder am Hörer!)“, hieß es in einer Mitteilung.

Mit „Plus X“ geht es weiter

Denn die nächsten Formate sind bereits auf den Weg gebracht. Vor wenigen Tagen feierte der theatrale Essay „Jack in the Box“ für einen Schauspieler und ein per Zoom zugeschaltetes Publikum Premiere. Unter dem Titel „Plus X“ mölchte das Ensemble weitere Darstellungsform ausprobieren.

Der Kulturpreis „pro visio“ ist seit neuestem mit 11.111 Euro dotiert. Er wird retrospektiv für Projekte des Vorjahrs vergeben. Der seit 2001 existierende Preis würdigt außergewöhnliche und innovative Leistungen von Kulturschaffenden in der Region Hannover.

Von Stefan Gohlisch