Theater, Oper und Kultur: Hannovers Bühnen machen sich locker

Hannover

Das passt, zum Auftakt einen kräftigen Schluck „Liebestrank“. Mit Donizettis gleichnamigem Erfolgsstück geht es los. Endlich mal wieder live eine Oper hören – das soll nun endgültig ab 4. Juni wieder möglich werden.

Hannover Staatsoper legt dabei das volle Programm auf mit groß und großartig besetzten Aufführungen – und holt live die Premieren nach, die bisher nur im Stream begeistert haben.

Klar, dass Opernintendantin Laura Berman begeistert ist: „Wir sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten, endlich wieder live für unser Publikum zu spielen.“ Dass dies nun noch vor Spielzeitende möglich sein könnte, versetze „uns alle in Ekstase“.

Auch wenn Hannovers Oper seine Produktionen online zeigen konnte und auch teilweise noch on demand anbietet, „ist dies bei weitem kein Ersatz für die Live-Begegnung zwischen unseren Künstlerinnen, Künstlern und den Zuschauerinnen und Zuschauern“.

Und das sind die anderen Sachen, auf die die Opern- und Tanzfans sich freuen können. Der 5. Juni, bringt gleich zwei Premieren: Die Kinderoper „Die Gänsemagd“ kommt im Ballhof für alle ab sechs Jahren zur Aufführung, am Abend folgt die Pechte remiere von „Der Liebhaber“, Marco Goeckes bereits online vielbejubelter Uraufführung mit dem Staatsballett.

Am 9. Juni, stehen die nächsten zwei Premieren an: Parallel zu Mark-Anthony Turnages Oper „Greek“ erklingen im Ballhof erstmals in der Reihe „Stimmen“ ausgewählte Liebeslieder.

Regisseur Martin Berger und Dirigent Michele Spotti proben zur Zeit Mozarts Oper „Così fan tutte“, die ab dem 19. Juni auf dem Spielplan steht. Den Abschluss des Premierenreigens macht am 25. Juni Benjamin Brittens Psychokrimi-Oper „The Turn of the Screw“.

Wie genau dann die Hygiene-Vorschriften aussehen werden, ist noch offen, die Staatsoper wird aktuell reagieren.

Der Vorverkauf für Abonennten beginnt voraussichtlich am 2. Juni, ab 3. Juni sollen Eintrittskarten im Freien Verkauf zu haben sein. Tickets online auf staatsoper-hannover.de oder telefonisch unter +49 511 1111 9999.

Theater drinnen und draußen

Theater unter freiem Himmel und in den Spielstätten, digitale Formate, an die man sich in Monaten der Schließung gewöhnt hatte, und analoge Inszenierungen, die in dieser Zeit sehr vermisst wurden – das Schauspielhaus hängt sich in den letzten Wochen der laufenden Spielzeit noch einmal richtig rein.

„Wir sind sehr zuversichtlich und auch ein wenig aufgeregt“, sagt Intendantin Sonja Anders: „Nach fast sieben Monaten wieder vor Publikum zu spielen, das sind wirklich schöne Aussichten. Wir haben unser Hygiene-Konzept erweitert und hoffen nun, dass die Infektionszahlen weiter zurückgehen.“

Vorbehaltlich der letzten fehlenden behördlichen Genehmigung sind im Juni gleich mehrere Premieren geplant: „Mythos Wirklichkeit“ (4. Juni) im Ballhof Zwei, tags drauf die deutschsprachige Erstaufführung von Ella Hicksons „Öl der Erde“ in der Regie von Armin Petras im Schauspielhaus, am 8. Juni „The Return“ von Felix Landerer im Ballhof Eins, am 15. Juni im Ballhif Zwei der Theatermonolog „Die Tagesordnung“ und am 20. Juni „Amphitryon“ in der Regie von Stephan Kimmig. Außerdem feiert das bislang nur digital gezeigte Klassenzimmerstück „Oskar und die Dame in Rosa“ am 12. Juni Publikumspremiere im Ballhof Zwei.

Hinzu kommt – als größter Brocken – das Hoftheaterstück „Was ihr wollt“ mit einer Preview am 10. Juni und 16 Vorstellungen ab 12. Juni. Nach der letzten Vorstellungen am 2. Juli beginnen dann auch die Theaterferien und das Festival Theaterformen.

Parallel bleibt die digitale Bühne den Juni über geöffnet. Und nicht zuletzt läuft vom 29. Juni bis 2. Juli das Festival „Jugend spielt für Jugend“ als Hybridformat.

Der Vorverkauf für die Inszenierungen im Saal startet am 3. Juni.

Kunstfestspiele mit Restkarten

Die Kunstfestspiele starten schon Donnerstag mit Live-Kultur und ihrem Konzert „Liberté d‘Action“ von Heiner Goebbels mit Schauspielstar David Bennent und dem Ensemble Modern – und setzen auch bis zum Ende der Festspiele auf echte Aufführungen.

Das Auftaktkonzert ist schon ausverkauft, da die Kunstfestspiele auch während des Lockdowns ihren Vorverkauf weiter laufen ließen. Bisher sind gut 85 Prozent der Karten weg – aber für die meisten Veranstaltungen sind noch Restkarten zu haben.

Am Eröffnungsabend der Live-Kultur wird auch die Installation im Arne-Jacobsen-Foyer eröffnet, die sich gefahrenlos von draußen betrachten lässt. Die beliebten Bootsfahrten auf der Gracht „Current Tours“ von YRD.Works sind zur Zeit auch ausgebucht. Tickets gibt es noch für den Liederabend mit Kunstfestspiel-Intendant Ingo Metzmacher und Sänger Georg Nigl am Freitag (28. Mai) und für das Theaterstück „Molly Bloom“ von der Needcompany am Sonntag (30. Mai).

Für die Fans hochklassiger Klassik: Für das Konzert der Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja am 1. Juni gibt es auch noch Tickets. Sie wird auf der Wiese im Großen Garten spielen.

Die Kunstfestspiele müssen sich zur Zeit noch strengen Hygienekonzepten beugen. Was im Moment einen tagesaktuellen Corona-Test erfordert. Der ist aber auch in Herrenhausen bei den Kunstfestspielen zu bekommen. Aber eine Stunde vor Vorstellungsbeginn können sich Inhaber eines Tickets kostenlos testen lassen. Ansonsten herrscht Maskenpflicht – bis zum Platz bei Open-Air-Aufführungen, dann kann die Maske abgenommen werden. Finden die Konzerte in geschlossenen Räumen statt, darf die Maske nicht abgenommen werden.

Von Henning Queren und Stefan Gohlisch