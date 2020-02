John von Düffel über Heinrich Bölls „Katharina Blum“

Hannover

Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ feiert im Schauspielhaus Premiere, in der Regie von Stefan Pucher. Die Dramaturgie übernahm Schriftsteller John von Düffel (54). Ein Interview.

Wer kam auf die Idee, die „ Katharina Blum“ zu machen?

Wir haben zu dritt zusammengesessen, Sonja Anders, Stefan Pucher und ich. Sonja wollte einen Stoff, der speziell für Stefan geeignet ist, und wir alle drei wollten einen Stoff über die alte BRD, um zu fragen: Was war die Demokratie damals? Wodurch war sie gefährdet? Und was hat sich seitdem verändert?

Nämlich?

Da wir ja alle als Zeitgenossen im Publikum sitzen, ist es interessant, mal in diesen Spiegel zu gucken, weil man dann die historischen Reste neu entdeckt. Denn wir leben in einer Zeit, in der wir auf neue Weise spüren, dass Demokratie gefährdet ist. Genau davon erzählt dieser alte Stoff: wie die Demokratie gefährdet ist, einmal von Links, von der RAF, dem Linksextremismus, aber andererseits auch von den übergriffigen Reaktionen des Staates. Wenn man das mit den heutigen Gefährdungen durch den Rechtsextremismus vergleicht, merkt man, dass die Hysterie damals ungleich viel größer ist als heute, da rechtsextreme Zellen ausgehoben werden. Ich habe den Eindruck, dass die Besorgnis gegenüber dem Fremden oder auch gegenüber dem Linken immer noch viel größer ist.

„Wir haben wieder einen Generationenkonflikt“

Die Erzählung las sich zwischenzeitlich wie ein historisches Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Er scheint wieder aktueller geworden zu sein, ob es nun um mediale Hysterie geht, um die Frau, die sich übergriffiger Männer erwehren muss, oder um die Diskussion Rechts/Links geht.

Das hat, denke ich etwas mit der Labilität von Demokratie zu tun. Damals gab es noch diese Nachkriegskonsolidierungsphase, wo man sagte: Es muss nicht immer Adenauer sein – aber wie weit darf man sich von Adenauer entfernen, ohne das Wirtschaftswunder zu gefährden? Es gab einen krassen Generationenkonflikt. Und auch heute haben wir einen Generationenkonflikt: Ich denke, Fridays for Future ist auf dem Weg dahin, einer zu werden, der kommt aber ganz anders daher. Gegen Studenten wie damals kann man mit Wasserwerfern vorgehen – gegen Schulkinder wie heute eher nicht; da setzt man keine Gummigeschosse ein. was mich bei diesem Stoff anspringt, ist die Heftigkeit von Hass, des Hetzens. Da war Böll ganz nah dran, womöglich weil er dem auch ausgesetzt war, dadurch dass er ein Einmischer war.

Der Stoff wurde als weiterer Beleg dafür genommen, dass er ein Nestbeschmutzer war.

Eben. Es gibt noch diese Geschichten hinter der Geschichte, zum einen, dass er bemerkt hat, wie sich der Rechtsstaat von einer Seite gezeigt hat, die sich nicht mehr als rechtsstaatlich bezeichnen lässt, und auch die mediale Berichterstattung jede journalistische Sorgfalt hinter sich ließ. Polizei und Springer-Presse gingen eine Allianz ein, und aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus entstand diese Erzählung.

Und danach?

Er hat ja in dem Buch nie davon gesprochen, dass dieser Ludwig Götten, den die Katharina Blum bei sich aufgenommen und sicher auch geliebt hat, ein Terrorist ist. Er spricht immer nur von einem Bankräuber. Trotzdem wurde dieses Buch nur als Terrorbuch wahrgenommen.

„Wir gucken auch, was wir verloren haben“

Wie interessant ist das heute noch?

Es gibt Punkte, die einen aus heutiger Sicht total anspringen: Da geht es um Hassverbrechen, um mediale Gewalt, die man heute als Shitstorm kennt, damals aber von der Springer-Presse monopolisiert war. Aber das Erkennen der Unterschiede ist genauso wichtig, weswegen wir auch nicht versucht haben, es zu aktualisieren. Um zu gucken, was wir verloren haben. Katharina Blum hat es mit einem starken Staat zu tun. Heute ist es eher ein schwacher Staat.

Sie hat es auch mit einem sehr männlich geprägten Staat zu tun ...

Das ist ein weiterer, sehr wichtiger Unterschied. #MeToo war damals auf eine so offensichtliche Weise nicht vorhanden, dass man nur den Kopf schütteln kann. Wer je daran gezweifelt hat, ob wir es heute nicht übertreiben mit #MeToo und der ganzen Umsicht, möge sich nur diesen Abend angucken. Was damals gang und gäbe war, ist heute unvorstellbar. Und auch wenn das Böll selbst vielleicht gar nicht so wahrgenommen hatte, wollte er den Männern seiner Zeit schon ihr Männlichkeitsbild um die Ohren hauen.

„Mediale Gewalt ist heute unüberschaubar“

Sie bleiben im Jahr 1974?

Ja, wir bleiben historisch. Auch von den Kostümen her ist es eine Annäherung an diese Zeit. „Back to the BRD“ ist ein bisschen das Motto. Dennoch war es nötig, gewisse Dinge auf eine neue Ebene zu setzen. Der größte Eingriff ist sicherlich, dass wir die „Bild“-Zeitung nicht als „Bild“-Zeitung zeigen, sondern es allgemein in Nachrichten übersetzen. Denn wenn man die ganze Zeit auf der Bühne mit einer historischen Zeitung hantiert, würde, glaube ich, die Gewalt dieses medialen Ereignisses nicht deutlich werden.

Weil so eine alte Zeitung etwas Niedliches hat?

Genau. Und die mediale Gewalt ist nicht mehr monopolisiert, sondern unüberschaubar, hat aber nicht weniger Wucht.

Wie verändert das die Figur der Katharina Blum?

Darauf haben wir natürlich besonders den Blick gerichtet. Es ist sehr schön, dass Caroline Junghanns, also eine sehr moderne Frau, die Katharina Blum spielt. Denn eine große Frage bei den Proben war: Wann macht man diese Frau durch die Reproduktion wieder zum Opfer? Und wie kann man dem Opferdruck, dem sie durch die Gesellschaft ausgesetzt ist, etwas entgegensetzen? Sie soll eben nicht nur das arme schwache bemitleidenswerte Haushälterinnen-Mädchen sein.

Vorabbild: Caroline Junghanns als Katharina Blum, mit Miriam Maertens. Quelle: Kerstin Schomburg

„Man kann mit Schlagzeilen Leben zerstören“

Sie ist schon bei Böll eine veraltete Figur ...

... und dadurch ein bisschen zum Opferdasein prädestiniert. Zum Glück hat Böll ihr noch andere Aspekte eingeschrieben. Sie ist ein Stück weit auch die Verkörperung des Wirtschaftswunders: indem sie sich aus ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet hat, indem sie sich selbstständig gemacht hat, auch von ihrem ehemaligen Mann. Erzählt wird schon eine wirtschaftliche und auch sexuelle Emanzipationsgeschichte. Doch kurz vor Erreichen ihrer Autonomie wird sie in den Strudel hineingerissen, dadurch dass sie die Nacht mit diesem Bankräuber verbringt.

Was unterscheidet ihn von den anderen Männern?

Wie es im Stoff heißt: Er ist der Liebe fähig.

Er ist „zärtlich, nicht zudringlich“ ...

Das ist übrigens auch eine schöne Parallele: Katharina ist sprachlich sehr genau. Sie sagt auch über ihr Arbeitgeber-Ehepaar, sie seien „gütig“; so will sie das auch im Protokoll stehen haben. Und sie wird gefragt: „Also nett, oder was?“ Und sie sagt: „Nein, das ist etwas Anderes.“ Wir reden viel über die Macht der Sprache und auch über ihre zerstörerische Kraft: wie man mit Schlagzeilen Leben zerstören kann. Das hat auch Böll am eigenen Leib erlebt. die Macht der Kampagne. Und heute, habe ich den Eindruck, sind wir immer näher gerückt an eine Art Affekt-Journalismus.

„Alles wird ans Licht gezerrt“

Stefan Pucher arbeitet gerne multimedial. Was können wir erwarten?

Es ist unser Versuch, diese mediale Ebene aufs Theater zu übersetzen durch das Medium, das Stefan Pucher, glaube ich, beherrscht wie kaum ein anderer Regisseur, nämlich Video und Film. Das szenische Geschehen auf der Ebene ist eigentlich immer auch ein mediales Geschehen. Keine Geschichte passiert nur so für sich; sie hat immer auch Öffentlichkeit und wird zum Teil auch von ihr überlagert. Eine der Hauptfragen von Böll ist schließlich: Wie wird auf Intimsphäre zugegriffen?

Was muten Sie Ihrer Hauptdarstellerin zu?

Schon bei Böll ist stark angelegt, dass der Voyeurismus eine Männererwartung bleibt. Wir sind nicht gerade ausgezogen, die zu erfüllen. Aber sie macht schon die Erfahrung, dass, sobald es losgeht, sie keinen Moment mehr hat, in dem sie für sich ist. Alles wird ans Licht gezerrt.

Was heutzutage wohlbekannt ist ...

Eben. Das geht bis zu Beleidigungen, wie sie eine Renate Künast erfahren musste. Wie kann man sich dagegen wehren? „Ehrverletzung“ ist immer noch justiziabel.

„Die Trennwand zwischen Bürger und Täter ist dünn“

Geben Sie Katharina Blum ihre Ehre zurück?

Die Frage ist ja: Inwieweit behauptet sie sich? Inwieweit wird man, wenn man ihrer Geschichte folgt, geistig zum Mittäter?

Hat man als Theaterbesucher überhaupt eine Alternative dazu, Voyeur zu sein?

Oder Partei zu ergreifen? Man muss sich als Zuschauer entscheiden. Und interessanterweise entscheidet man sich als Zuschauer nie für jemanden, der schuldlos ist. Deshalb stellen wir den Mord auch an den Anfang, um die Chronik eines angekündigten Mordes zu erzählen. Ich denke, dadurch kann man besser nachvollziehen, wie Gewalt entsteht. Und wie dünn die Trennwand ist zwischen einem unbescholtenen Bürger und einem potenziellen Täter, der vor lauter Ohnmacht nicht mehr weiß, wie er sich retten kann.

Das Stück

1974. Der R.A.F.-Terror erschüttert die Republik, der Staat reagiert rigide. Wer das nicht sonderlich rechtsstaatlich findet, wird schnell als Sympathisant abgestempelt – so auch der Schriftsteller Heinrich Böll. Er reagiert mit der Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, der Geschichte einer unbescholtene Frau, die, nachdem sie eine Nacht mit einem Verbrecher verbrachte, von der Polizei, vor allem aber von der größten Boulevardzeitung des Landes als „Terroristenbraut“ gebrandmarkt wird. Stefan Pucher inszeniert den Stoff in einer Textfassung von John von Düffel für das Schauspiel Hannover. Mehr Informationen zu den Aufführungen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch