„The Writer“ – das Stück zur #MeToo-Debatte

Machtverhältnisse und mangelnde Diversität im Theater sind aktuell das große Thema in der Bühnenlandschaft. Die Britin Ella Hickson hat mit „The Writer“ so etwas wie das Stück zur Debatte geschrieben. Zur deutschsprachigen Uraufführung im Schauspielhaus sprachen wir mit den Ensemblemitgliedern Caroline Junghanns (35) und Hajo Tuschy (33).

„The Writer“ ist kein leicht zu greifendes Stück. Wie würden Sie es in einem Satz zusammenfassen?

Caroline Junghanns: Oh, Gott!

Hajo Tuschy: Das war ein Satz.

Junghanns: Ich sehe das als eine Versuchsanforderung, den die Autorin, Ella Hickson, betreibt. Und darüber geht sie noch hinaus, weil sie sich selber in dieses Rad, das sie kreiert, begibt. Am Ende schafft sie sich praktisch selbst ab.

Es ist ein Spiel in einem Spiel in einem Spiel, das sich durch Sie als Schauspieler und Beteiligte des Schauspielbetriebs noch fortsetzt.

Junghanns: Es sind tausend Ebenen zugleich. Anfangs bin ich atemlos aus den Proben gegangen, weil ich gar nicht habe denken können, was wir besprochen haben. Inzwischen habe ich so etwas wie einen Fahrplan. Und trotzdem muss man immer wieder überprüfen und die Folie drüberlegen.

„Der nackte Wahnsinn“

Welche Folie ist das?

Junghanns: Die der Ebenen. Wir beide bewegen uns ja gemeinsam auf einer.

Tuschy: Caro ist The Writer, dann entlarvt als Schauspielerin der Autorin. Ich bin der scheinbare Regisseur. Wir sind auf der Theaterebene, die im Theater natürlich immer noch nicht die Theaterebene ist. Die liegt darunter. Gestern habe ich mich versprochen auf der Probe und nicht gesagt: „Du weißt, da ist etwas zwischen der Autorin und dem Regisseur, was die Leute sehen wollen“, sondern „zwischen der Regisseurin und dem Regisseur“. Worauf unsere Regisseurin, auf der äußersten Ebene gesagt hat: „Ist ja interessant; erzähl’ mal: Was ist denn da zwischen uns?“

Nämlich?

Tuschy: Nora Khuon hat mir einmal gesagt, ich solle mir das Stück vorstellen wie die intellektuelle Variante von „Der nackte Wahnsinn“ mit Michael Caine, das ich selber auch mal gespielt habe. Da habe ich immer gedacht: Was für ein toller Stoff – wenn es nur nicht so eine Gurkentruppe wäre, sondern richtig gute Schauspieler. Das haben wir hier. Es ist oft sehr komisch. Wir müssen sehr präzise arbeiten. Und der Gegenstand ist ein sehr wichtiger und hochaktueller.

Es geht um Machtverhältnisse, am Theater, zwischen Mann und Frau, generell. Gehen Sie das als Komödie an? Denn eigentlich ist es auch ein Trauerspiel.

Junghanns: Es hat Potenzial in beide Richtungen. Das macht das Stück wahnsinnig fragil. Man muss sich dieses Stück erspielen.

„Das ist eine Provokation“

Es beginnt wie ein ganz klassisches Stück, ein sogenanntes „Well-made Play“, und dann wird es wieder und wieder dekonstruiert – insbesondere in dem Teil, der als „Projektion“ überschrieben ist ...

Junghanns: Das ist eine Provokation; so kündigt sie es auch an: nur das Weibliche auf die Bühne zu stellen. Da sieht man auch gar keinen Mann. Es ist ein bisschen Hörspiel, ein bisschen Installation, ein bisschen Musical. Es ist noch einmal eine ganz andere Erzählweise in all dem Diskutieren.

Tuschy: Ich habe den Eindruck, dass Friederike Heller versucht, die Bühne in ihrer Ganzheit zu nutzen, auch pur als leere Bühne. Eine Bühne, die ja dem Hannoveraner Publikum gut bekannt – im Moment ja noch mehr als Caro und mir, weil wir ja hier neu sind. Es ist sehr sichtlich Theater auf dem Theater, was ich sehr angenehm finde. Weil solche Kammerspiele oder eben „Well-made Plays“ so selten geworden sind.

Was fordert Ihnen dieses Stück, bei denen es die ganze Zeit um die Strukturen im Theater geht, als Theatermenschen ab?

Junghanns: Ich gehe, glaube ich, genauso daran wie an jedes andere Stück auch. Dass man sich – und da zitiere ich unsere Regisseurin, weil der Begriff so passend ist – ein solches Stück erst einmal „erschnüffelt“. Am Ende geht es um die Frage: Wie kommuniziert man? Das ist gerade eine Riesenherausforderung: Wie kommt man in einen Diskurs? Gerade weil wir alle hier uns noch gar nicht gut kennt. Da geht es schon ganz schön ran an die Buletten. Man darf sich nicht schonen.

„Die Konfliktlage ist bekannt“

Das geht nicht in diesem Stück, oder? Da gibt es eine Szene, in der eine Frau auf der Bühne sagt, wie Frauen auf der Bühne betrachtet werden: „Wie alt ist sie? Wie sexy ist sie? Wie fickbar ist sie?“ Dahinter kann frau sich nicht verstecken.

Tuschy: Und das ist Fluch und Segen dieses Stücks: Die Maßstäbe, die es setzt, sind sehr hoch. Wir werden sicherlich sehr stark daran gemessen, was die Figuren uns sagen lassen und wir umgekehrt die Figuren sagen lassen. Die Konfliktlage ist uns sehr bekannt, auch wenn wir im deutschen Theatersystem mit seiner Subventionsquote nicht solche Abhängigkeiten haben wie im englischen. Und trotzdem sind ja auch wir darauf angewiesen, dass es läuft, dass das Haus voll ist. Am Ende muss es den Leuten gefallen. Aber es kommt uns zugute, dass wir hier wirklich wissen, worüber wir sprechen.

Es ist am Ende das Stück zur Intendanz Sonja Anders, oder?

Tuschy: Vielleicht ja. Auf jeden Fall zwingt es uns, die Strukturen, die beschrieben werden, zu überprüfen: als Mann, als Kollege, als Schauspieler, als Angestellter. Gibt es diese Mechanismen in meinem Umfeld?

Und? Gibt es sie?

Tuschy: Definitiv. Etliche der Problemlagen, die da geschildert werden: der Selling Point zum Beispiel, also dass oft höher bewertet wird, wie sich etwas verkauft, als der Ausdruckswunsch der Künstler. Und dieser Fuckability-Check bei Frauen ist sicher ein Punkt, auch gesamtgesellschaftlich. Bei einem Mann, der auf die Bühne tritt, will man erstmal hören, was er zu sagen hat. Frauen werden da auf einer ganz anderen Ebene beurteilt. Dass sie zu alt sein könnten zum Beispiel, ist ein Riesenthema in unserem Beruf.

„Jeder hat sein Thema“

Gibt es gelungene Kommunikation in dem Stück?

Junghanns: Auf der Bühne? Schwierig. Am ehesten noch bei den Frauen unter sich, und selbst da läuft es schief. Nämlich in dem Moment, als die Frage von Race auftaucht. Wo die Autorin feststellt: „Das habe ich nicht bearbeitet!“ Und zu dem Zeitpunkt ist es auf dem Tisch. Jeder hat sein Thema, und alle kämpfen erbittert darum.

Tuschy: Aber: Definieren Sie bitte gelungene Kommunikation im Theater! Die gibt es nämlich idealerweise auch zwischen Bühne und Publikum.

Und schon sind wir auf der nächsten Ebene ...

Tuschy: Eben. Und eine solche gelungene Kommunikation auf dem Theater bedeutet üblicherweise, dass sie zwischendurch auch mal nicht funktioniert und, wie es das Stück selber sagt, einer „dramatischen Spannung unterliegt“. Und die ist hier eindeutig gegeben.

Das Stück

Eine Frau auf einer leeren Bühne. Gegenüber dem Mann, den sie dort trifft, schimpft sie mächtig: über den Abend, über Sexismus, über die Machtverhältnisse im Theater ... Im Gespräch stellt sich heraus: Sie ist Autorin, er Regisseur. Wobei: Auch das stimmt so nicht. Als die „echte“ Autorin und der „echte“ Regisseur auftreten, wird klar: Dies ist nur ein Stück darüber, was im Theater schiefläuft. Und damit geht es erst los ...

Mit „The Writer“ zertrümmert die britische Autorin Ella Hickson die Strukturen dessen, wie Theater, wie Gesellschaft generell funktioniert. Und sie tut es, indem sie auch die Strukturen eines klassischen Theaterstücks angloamerikanischer Machart, eines „Well-made Plays“, zerstört. Ihr hochaktueller Stoff, den das Schauspiel Hannover als deutsche Uraufführung zeigt, türmt Schichten auf Schichten, Handlungsebenen auf Handlungsebenen und weist dabei weit über die Bühne hinaus.

Es ist das Stück zur #MeToo-Debatte – und war für den Susan Smith Blackburn Preis 2019 nominiert, der englischsprachige Dramatikerinnen auszeichnet. In Hannover inszeniert die Berliner Regisseurin Friederike Heller den Stoff. Für die Premiere am 9. Oktober 2019 im Schauspielhaus gibt es noch Karten. Sie kosten zwischen 23 und 45 Euro.

