Hannover

Lang wehende Haare, Gitarrenfiepen und Keyboard-Klänge: Die 70er Jahre sind in Form der britischen Glam-Rock-Formation The Sweet zu Gast im Capitol. Eine Band, deren Diskografie sich mit acht Nummer-eins-Hits und 55 Millionen verkauften Alben innerhalb von knapp vier Jahren durchaus sehen lassen kann. Auch wenn diese Jahre ein wenig her sind.

„Still Got the Rock“ heißt die aktuelle Tour. Der Beweis dafür lässt nicht lange auf sich warten – die vier Herren rocken tatsächlich! Nur noch ein Gründungsmitglied ist der aktuellen Besetzung geblieben: Der 69-jährige Gitarrist Andy Scott ist der kleine Star des Abends. Seine Ansagen und seine Soli werden frenetisch bejubelt, während seine weißblonde Mähne, die ihm bis zur Brust reicht und ein bisschen an Lady Gaga in ihrer „Poker Face“-Zeit erinnert, im Ventilator-Wind weht.

Seine Bandkollegen Tony O‘Hara an Keyboard und Gitarre und Pete Lincoln als Lead-Sänger und Bassist werden ebenso herzlich gefeiert. Das Publikum ist gut gelaunt und herrlich bunt gemischt – von jungen The-Sweet-Anhängern bis hin zu Fans der ersten Stunde, die Glam-Rock aus jeder Pore auszudünsten scheinen. Und jeder wird heute glücklich.

Mit Titeln wie „The Six Teens“, „Block Buster“, „Teenage Rampage“ sowie „Fox On The Run“ präsentieren die vier Herren, allesamt Meister ihrer Instrumente, ein Best-Of ihrer musikalischen Karriere. Eine glitzernde Reise durch die vergangene, aber nicht vergessene Welt der E-Gitarrenmusik der 70er Jahre.

Die Akustikgitarre wirkt dabei beinahe wie ein Fremdkörper auf der Bühne der fleischgewordenen Elektrizität. Doch auch mit diesem Instrument können die Glam-Rocker in ihrem kleinen Unplugged-Ausflug mit Songs wie „Co Co (Ho-chi-ka-ka-ho)“ und „Poppa Joe“ punkten.

Danach tun The Sweet dann aber das, wofür sie ihre Fans am meisten lieben. Die Gitarren quietschen und schreien vergnügt, die Bässe donnern und wummern. In der klassischen Schlagzeugerposition im unauffälligen Hintergrund ertrommelt sich Bruce Bisland mit einem minutenlangen Solo seinen großen Moment. Darauf folgt ihr erfolgreichster und bekanntester Song „Love Is Like Oxygen“ in einer Lang-Version – ein Highlight des Abends.

Zum großen Finale fährt schließlich der „Ballroom Blitz“ in die jubelnde Menge ein: „And the Music was soothing, and they all started grooving“ ...

The Sweet ruhen sich nicht auf ihrem Namen und ihrer Geschichte aus – die Band gibt alles. Und bekommt viel zurück. Die nicht enden wollenden „We want Sweet“-Gesänge und jedes Applausometer sprengenden Klatsch- und Beifallstürme lassen auch einen erfahrenen Glam-Rocker nicht kalt; Sichtlich ergriffen lässt Andy Scott seinen Blick voller Dankbarkeit durch den Saal schweifen. 51 Jahre Bandgeschichte – und ja, sie haben ihn immer noch, den Rock. Daran ist einfach nicht zu rütteln.

Von Aline Westphal