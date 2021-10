Hannover

The Planetoids aus Hannover geben ihre Visitenkarte in Straßburg ab. Der Anlass ist ein besonderer; die Visitenkarten sind es auch, nämlich vegane Haferkekse mit bedrucktem Tortenfondant. Der Marketing-Gag funktionierte schon beim Reeperbahn-Festival recht gut. „Die sind inzwischen vermutlich ein bisschen hart, aber immer noch hübsch“, findet Sänger und Gitarrist Jonas Sercombe – also gut genug für die EU, für die die Band am Sonnabend spielt.

Die Hannoveraner – eigentlich ein Quartett, seit kurzem aber ohne festen Bassisten – haben nämlich bei einem Wettbewerb gewonnen, beim „European Emerging Bands Contest“. 150 Gruppen, Musikerinnen und Musiker aus 27 Ländern hatten sich beworben. The Planetoids sind nun eine von sechs Bands, die sich mit einem je halbstündigen Konzert im EU-Parlament vorstellen können.

Gesucht wurde „The Future Sound of Europe“

Anlass ist das „European Youth Event“ 2021 – kurz: „EYE“ – am 8. und 9. Oktober, zu dem – analog, digital und in Hybridformaten – tausende junge Menschen aus der EU und anderen Ländern erwartet werden. Sie kommen zusammen, so die Veranstalter, „um ihre Ideen zur Zukunft Europas zu gestalten und auszutauschen“. Und abends, jeweils von 19 bis 21 Uhr, gibt es Livemusik. The Planetoids sind am Samstag dran.

Gesucht worden war „The Future Sound of Europe“, also der zukünftige Klang Europas, und die Hannoveraner haben sich offenbar dafür qualifiziert mit ihrer sehr tanzbaren, fröhlichen Melange aus Indie, Funk und Disco, die sie selbst lieber als „Ganz viel Spaß“ bezeichnen würden, aber das werde „leider nicht als Genrebeschreibung anerkannt“.

„Typisch EU...“

Die Bewerbung, der Sieg – eher ein Zufall, erzählt Sercombe: „Ich hatte halt mal wieder das Internet nach Wettbewerben durchgeguckt für Bands unserer Größenordnung gehört das zum Tagesgeschäft.“ Bewerbung geschrieben, Song-Material dazu – das war’s: „Viel Mühe macht man sich ja mit so etwas nicht.“ Es genügte. Ein paar Wochen später kam die positive Rückmeldung.

Beziehungsweise: die Rückmeldungen. „Ich wurde von fünf verschiedenen Leuten kontaktiert, die alle nicht miteinander geredet hatten. Das war schon ziemlich typisch EU“, amüsiert sich Sercombe. Sicher sei: „Wir haben einen Platz zum Schlafen, wir bekommen Essen und auch ein Programm“, sagt er. Wie letzteres genau aussehen wird, weiß er nicht, aber sicher ist: Sie werden Spaß haben – und Freude bereiten.

