Hannover

Die blaue Stunde ist die Zeit von The Notwist: wenn die Nacht über dem Ricklinger Bad naht mit ihren Versprechen als Kehrseite des Tages, wenn die Musiker auf der Kommraus-Bühne nahezu verschwinden hinter ihrem kreisenden Lichtzauber, der jede Stimmung farbgleich untermalt, und wenn die Menschen trotz Abstand einander näherkommen in oft stiller Ekstase. Kultur kann das. Aber so sinnlich kann es nur die Musik.

Die Indierock-Helden aus dem bayrischen Weilheim in Hannover – das ist ein recht seltenes Vergnügen. Und es ist ein Abend für Feinschmecker. Das Konzert ist ausverkauft mit 500 Menschen. So ist da halt dieser Tage. „Vertigo Days“ heißt die jüngste Großtat der Acher-Brüder Markus und Micha und ihrer Mitmusikanten, entstanden in sieben Jahren rund um den Globus, zur Perfektion präzise verfrickelt im heimischen Studio, das passende Album zu einer schwindelerregenden Zeit.

Verschrobene Schichten

Notwist-Arrangements klingen immer ein bisschen wie ein Setzkasten, in dem sich Klänge und Töne aus allen Ländern und Dekaden sammeln und unverrückbar sind, egal wie sehr man daran rüttelt. Mit einem Achtminüter, „Into Love/Stars“ geht es schon los, mit sphärischen Klängen wie aus der Klangschalentherapie und donnernder Gitarre und geklöppeltem Vibraphon und Markus Achers so brüchiger wie weit tragender Stimme.

Sechs Musiker und eine Musikerin auf der Bühne und etwa doppelt so viele Instrumente. Die Lieder gehen fast umstandslos ineinander über. Manche wirken, als würden sie nur vom Rhythmus zusammengehalten, wenn Karl Ivar Refseth sein Vibraphon noch mit dem Geigenbogen traktiert und Theresa Loibl ihre Saxofon-Klänge zerhackt, Samples von andalusischen Gesängen auf das Knistern eines Grammophons trifft. Indierock und Spielbuden-Techno, Weltmusik im besten Sinne und Folk und mehr in verschrobenen Schichten.

Ornamentaler Großpop

„Pick up your Phone“ erstrahlt in gelbem Orange, „Into the Ice“ in eisigem Blau. Das Licht auf der zur Rumpelbude vorgestellten Bühne ist ein Wunder. Je mehr sich die Musiker zurücknehmen und in sich selbst versinken, je mehr sie sich abwenden von ihrem entzückten Publikum und einander zu, desto überwältigender ist dieser ornamentale Großpop. „My Tracks are all in front of me“, singt Markus Acher in „Loose Ends“ (meine Spuren liegen alle vor mir); man muss ihnen nur folgen, und schon eröffnet sich die Welt.

Das Material vom neuen Album überwiegt; das elektronische Experiment wird ins Analoge verrückt; aber auch Notwist-Gassenhauer wie „Kong“ von 2014 oder zum Finale „Consequence“ von 2002 finden Platz. „Leave me hypnotized“ heißt es da. So endet der phänomenale Abend. Und 500 Menschen stehen und staunen und können die Hypnose kaum abschütteln.

Von Stefan Gohlisch