The Jinxs spielen sich im Motel California warm

Das diesjährige Weihnachtskonzert der Jinxs in der Blues Garage wurde schon auf das nächste Jahr verlegt. Nun gibt es als kleines Trostpflaster für Band und Fans einen Auftritt im Innenhof des Motel Californias. „Dafür könnt ihr aber auch aufstehen!“, ruft Sänger Torsten Schacht etwas zu optimistisch den gut 100 Fans in Isernhagen zu.

Die freuen sich, doch dann schaltet sich Veranstalter Henry ein, „Nein, es müssen alle sitzen bleiben!“, ruft er durch bestuhlte Zeltdach-Konstruktion. Denn Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps – einfach so aufstehen gibt es im Moment einfach nicht.

Schnell zurück auf die Bierbank

Die sechsköpfige Band aus dem Bissendorfer Raum startet mit treibendem Folkrock. Gitarre, Bass, Drums, Geige und Keyboard, sie alle bilden ein stimmiges Team. Gut 30 Jahre gibt es die Jinxs schon, und mit Schacht am Gesang haben sie einen sicheren Frontmann. Inga Schacht an den Keyboards und den Backgroundgesängen und Geigerin Silke Heuermann bilden das melodische Gerüst der Songs.

„In my Dreams“ singt Schacht, oftmals klingen die Soft-Rocker nach den englischen Folkrockern New Model Army. Und entsprechend gut gehen die Besucher mit. So mancher ist kurz vorm Abheben, doch die Gattin drückt ihn gerade noch auf die Bierbank zurück. Viel Beifall, auf die Jinxs-Community ist Verlass.

Die guten zweistimmigen Gesänge, dazu das treibende Schlagzeug von Thomas Harms; „Henry, mitsingen dürfen sie aber, oder?“, vergewissert sich Schacht lieber noch einmal. Parka-Alarm und dicke Jacken auf und vor der Bühne, bei neun Grad ist das ein erster Vorgeschmack auf die Open-Air-Saison im Winter. Das kleine und feine Bühnenlicht setzt die Band in Szene, The Jinxs spielen sich warm, ein langes und gefühlvolles Gitarrensolo von Gitarrist Kulle führt jedoch direkt Richtung Pause.

Heizpilze kommen erst später

Wie New-Wave-Rocker kehren sie mit „Infected“ zurück. Sie sind laut, groovig und kräftig. Und dass Heizpilze dann erst einen Tag später erlaubt sind, „ist eine typische Jinxs-Geschichte“, seufzt Schacht. Bei „Coming Home“ singt das Publikum alleine und geschlossen den Refrain, das ist ebenso beeindruckend wie Tracy Chapmans „Talkin’ Bout a Revolution” im Mix mit „Bombtrack“ von Rage Against The Machine.

Die Geige duelliert sich während des langen, rockigen Outros mit der Gitarre; es ist 22 Uhr, die ersten Trucks fahren hinter der Bühne Richtung Autobahn. Somit ist das Wochenende vorbei. Auch für die Jinxs. Viel Jubel.

Von Kai Schiering