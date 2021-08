Hannover

Gerade ist das Intro durch, da knüppelt schon der Schlagzeuger los, linke Bühnenseite, man sieht ihn nur von der Seite. Die tiefer gestimmten Gitarren steigen ein, aus zwei „Brettern“ mach eins, die Akkorde verschmelzen fantasievoll. Es sind verspielte aber ernste Parts die The Intersphere verabreichen: „Das ist unsere erste Show – seit eineinhalb Jahren!“, bricht es aus Sänger Christoph Hessler heraus, das Kulturzentrum Pavillon hat die Band für die Kommraus-Wiese gebucht.

Hesslers sauberer, hoher Leadgesang ist von beeindruckender Qualität, aber trotzdem ist das eine sehr drumlastige Musik mit einem druckvollen, athletischen Schlagzeugspiel. Moritz Müller ist maßgeblich für die Band, und das lässt er auch durchblicken, so sehr holt er zu seinen Schlägen aus.

Die Schüchternheit legt sich

Alternative Rock und Emo-Metal mit einfallsreichen Effekten von den Gitarren, wie Verzerrer, Echos und Hall – Bassist Daniel Weber geht headbangend voran, die Fans freuen sich immer mehr. Das Konzert ist laut und hart und nur gerecht, nach den vielen Monaten ohne Nackenschmerzen.

Ein wenig bühnenschüchtern ist die Rockband aus Mannheim schon. In ihren langen Stimmpausen herrscht erst einmal das große Schweigen. Aber nacheinander stehen einige der gut 250 Fans auf und tanzen. Wer Luftgitarre spielen kann, der tut’s, andere wissen auch im Sitzen zu rocken. The Intersphere spielen am oberen Level, ihre Dynamik lebt ganz ohne Brüche, und einen Grund herunterzuschalten verspüren sie offenbar nicht. Seit 2009 gibt es sie jetzt.

Hohe Töne und „Panic Waves“

Hessler verzieht sein Gesicht, um die hohen Töne zu packen, er bringt’s; den Song „Panik Waves“ singen viele Fans mit. Und seine Männer kommen immer mehr in Fahrt, werden physisch, die emotionalen Gesten brechen jetzt bei ihnen durch. Auch bei Thomas Zipner: Seine Gitarren-Klänge fliegen, er bildet ein eingespieltes Instrumental-Team mit Hessler.

Das Bühnenlicht blendet etwas uninspiriert, und ihr schönes Backdrop wird während der Show abgedunkelt. Schade, doch mit den faszinierenden Melodien können sie verzaubern. Vielleicht auch, weil sie dabei schwer melancholisch sind. Mit gutem Pathos und modernem Rock endet nach 90 Minuten der sphärische Abend. Und dafür gibt es viel Beifall von den glücklichen Fans – für eine überzeugende Band.

Von Kai Schiering