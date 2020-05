The Hirsch Effekt veröffentlichen Album zum Klimawandel

Hannover

„Es war eine seltsame Welt“, erzählt die Jubilarin: „Jeder wählte, was er weiß, und jeder glaubte nur, was er schon wusste.“ Greta Thunberg spricht, an ihrem 75. Geburtstag, im Jahre 2078 zu ihren Gratulanten. „Sag, wie kann das sein?“, fragen die: „Dachten sie gar nicht an uns?“ So könnte es vielleicht sein. The Hirsch Effekt aus Hannover haben es sich erdacht, auf ihrem fünften Album „ Kollaps“.

Es ist ein Konzeptalbum geworden, am besten in ganzer Länge zu genießen. Und auch wenn die Songstrukturen – zumindest nach Maßstäben dieses explosiven Trios – klarer denn je sind, ist es doch keine leichte Kost. The Hirsch Effekt, Botschafter der Unesco City of Music machen, fabrizieren so etwas wie Neo-Klassik mit den Mitteln des Metals, so kunstvoll wie krachig.

„Es hat mich fassungslos gemacht“

„Progressive Metal“ nennt man so etwas heute; früher hätte man vielleicht „Artcore“ gesagt, ein Genre, in dem hannoversche Bands wie Geteilte Köpfe und Militant Mothers von jeher weit vorne mitmischten

Das Cover – wie üblich bei The Hirsch Effekt gestaltet vom US-Künstler Alejandro Chavetta. Quelle: Handout

„Es hat mich beeindruckt, mit welcher Klarheit, dieses Mädchen denkt und spricht“, sagt Sänger und Gitarrist Nils Wittrock: „Und es hat mich fassungslos gemacht, wie sie kritisiert wird.“

Hoffnung durch Handeln

Ein besonders niederträchtiges Zitat von Pegida-Gründer Lutz Bachmann findet sich als Sample in besagtem Lied „Domstol“, das wie der Großteil des Albums Greta zu Ehren einen schwedischen Titel trägt. „Bilen“ ist eine wütende Absage an den Automobilverkehr, „Agera“ ein Appell, sich Hoffnung durch Handeln wiederzuerobern.

„Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, das Album zu veröffentlichen, da wegen Corona die Klimakrise in den Hintergrund tritt“, sagt Witrock. Prognose: Er irrt; für offene Ohren wird „ Kollaps“ ein Monument des Jahres 2020 bleiben.

The Hirsch Effekt: „ Kollaps“ ( Long Branch Records/SPV). Das Konzert zum Album gibt es am 31. Oktober im Bei Chez Heinz.

Von Stefan Gohlisch