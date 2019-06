Hannover

2004 sattelten sieben furchtlose Musiker ihre Trucks, setzten die Stetsons auf und fuhren mit Satteltaschen voller Rock’n’Roll los, die noch ahnungslose Republik zu rocken. Boss, Hoss, Russ, Guss, Hank, Frank und Ernesto – The BossHoss – stürmten von Erfolg zu Erfolg. Acht mit Platin ausgezeichnete Longplayer, restlos ausverkaufte Tourneen und euphorische Festivalauftritte säumten ihren Weg, ebenso wie zahlreiche Auszeichnungen, so die Goldene Kamera, der Echo und der World Music Award. Besondere Anerkennung fanden The BossHoss als Gastgeber der populären „Sing meinen Song-Staffel“ und als initiale Coaches von „ The Voice of Germany“.

2020 sind sie wieder unterwegs: Am 21. August spielen BossHoss auf der Gilde Parkbühne. Weitere Tourdaten:

So. 28.06.20 Abenberg Burg Abenberg Festival

Sa. 04.07.20 Eckernförde Rock am Strand

Sa. 11.07.20 Dresden Junge Garde

So. 12.07.20 München Tollwood

Sa. 18.07.20 Hamburg Stadtpark Open Air

Do. 23.07.20 Trier Amphitheater

Fr. 24.07.20 Emmendingen I EM Music!

Sa. 25.07.20 Rastatt Residenzschloss

Fr. 07.08.20 Bonn Kunst!Rasen

Sa. 08.08.20 Villingen Sommersound

Sa. 22.08.20 Heidenheim Brenzpark

So. 23.08.20 Altusried Freilichtbühne

So. 06.09.20 Bochum Zelt Festival Ruhr

Der Ticketverkauf ist am heutigen Freitag (14. Juni 2019) gestartet. Vorverkauf auch hier im NP-Ticketshop.

Von NP