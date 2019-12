Tarkan singt, tanzt und küsst in der Tui-Arena

Hannover

Küsse sind sprach- und kul­turübergreifend. Tarkan Tevetoğlu, der international erfolgreichste türkische Popstar aller Zeiten, weiß das: In „Şımarık“ sind zwei Schmatzer in die Luft der Mitmachpart im Crossover-Hit. 1999 stellte er sich damit der Welt vor.

Und auch in Hannover begrüßt Tarkan (zuerst auf der Leinwand) seine Fans mit einem Luftkuss – bevor es mit „Yolla“ und einem auf der Stelle tanzenden Tarkan temporeich losgeht. Etwas älter ist der einstige Sonnyboy schon geworden, dennoch glitzern Augen und Paillettenjacke, als der heute 47-Jährige zur Performance ansetzt, die halb choreografiert ist und halb improvisiert zum Mitmachen auffordert.

Am Anfang dominiert Opulenz

Eine große Band hat Tarkan dabei: ein Rock-Quartett, dazu drei Perkussionisten, ein DJ, Synths und zwei Backing-Sänger. Dieser Wall of Sound macht sich direkt bemerkbar: Ob bei Tanznummern, die folkloristische Hooks in westliche Pop-Nummern einbauen, oder druckvollen Rock-Songs – die Opulenz dominiert den Beginn, etwa 1800 Fans in der halbierten Tui-Arena singen die meisten Silben mit, während ihr Star grinsend über die Bühne flitzt.

Songtexte und Ansagen sind fast exklusiv auf Türkisch, obwohl Tarkan gut deutsch und englisch spricht. Geboren und aufgewach­sen ist er in Rheinhessen, auch sein musikalischer Durchbruch wurde in Deutschland vorbereitet: Hier bandelte er in den 90er Jahren mit seiner ersten Plattenfirma an.

Singen für den Gatten

Doch während er hierzulande durch „Şımarık“ eher als One-Hit-Wonder gilt, ist er in der Türkei ein wirklicher Megastar – bei Tarkan verbindet sich poppiger Sex-Appeal mit einem seriösen Interpreten alter Volkslieder; vergleichbare Figuren sucht man in der europäischen Popmusik vergeblich. „Beni Çok Sev“ („Liebe mich so sehr“), ein Lied für Tarkans Frau, kommt zunächst nur mit einer Akustikgitarre aus – das Intro singt das Publikum für den schmachten­den Gatten.

Zu „Dudu“ tanzt das Publikum wieder, später beleuchten meterhohe Pyro-Flammen eine Rock-Ballade. Der Jubel schwillt an, als Tarkan den Song mit einem Solo-Tanz beendet. „Dankeschön“, sagt er danach, das deutsche Wort, auf das kein internationaler Popstar verzichten kann.

Sein Konzert hier ist eins von nur acht in Europa, die Tarkan über drei Monate hinweg spielt. Besonders voll ist die verkürzte Tui-Arena nicht, gekommen sind eher jüngere Generationen – eine Frage der Location. Knutschte vor 20 Jahren nämlich in deutschen Discos ein junges Publikum zum Crossover-Folk-Pop zweimal in die Luft, läuft Tarkan in der Türkei unter der Altersbeschreibung „5-99“, mit überfüllten Konzerthallen und nationaler Reichweite.

Schwitzige Rhythmen, laszive Texte

In Hannover scheint der Sänger immer fröhlicher zu werden, das Grinsen verlässt ihn nur für melancholische Titel, die sich in der zweiten Hälfte häufen. Bei „Sikidim“ wirbeln aber anatolische Streicher-Sounds aus dem Keyboard, und der Star tanzt mit den Fans – Atlantic-Records-Gründer Ahmed Ertegün, der in Istanbul geborene Jazz- und R-’n’-B-Königsmacher des vorigen Jahr­hunderts, nannte Tarkan mal einen der besten lebenden Live-Performer.

Diesen Status nutzt Tarkan immer wieder für effektive Updates dessen, was ein türkischer Popstar sein darf: schwitzige Rhythmen, laszive Texte und der träumerische Look deuten oft Vokabeln an, die Nicht-Muttersprachlern fehlen – viele davon sind wahrscheinlich nicht unter den 1800, trotz des Superhits.

Bis in den späten Abend wechselt Tarkan traditionsreiche Medleys mit Uptempo-Schlagern wie „Adimi Kalbine Yaz“. Sein „Şımarık“ singt er nach einer Stunde, der ohnehin guten Stimmung gibt das einen zusätzlichen Schubser. Der Hit bekommt ein Trommelsolo, eine Tanzeinlage und einen besonders liebevollen Kuss zum Schluss – wer braucht schon Worte?

Von Lilean Buhl