Landerer & Company zeigen „Inside/Out“

Hannover

Gleich zwei neue Choreografien präsentiert die freie und renommierte Gruppe Landerer & Company in der Eisfabrik. „Inside/Out“ heißt der Abend mit zeitgenössischem Tanztheater in der Zentralhalle der Commedia Futura.

Es beginnt mit „Inside“. Der in Italien geborene Choreograf und Tänzer Simone Deriu performt sein 25-minütiges Solo selber. Auf dem Boden kniend markiert er mit rotem Klebeband ein Territorium, das wie die Aufsicht auf ein Land oder einen Kontinent in einer geografischen Karte aussieht. Die rote geschlossene Line ist eine Abgrenzung, so gibt es ein Innen und ein Außen.

Suche nach dem inneren Schmerz

Deriu trägt eine Kunstfell-Weste und Socken im Rot des Klebebandes. Wie erstarrt steht er im markierten Innenraum, zittert. Dann folgen fließende Bewegungen und plötzliches Innehalten, wobei er die rote taxiert. Zeitlupenhafte und schnelle Bewegungen wechseln sich ab, Überschläge, Windungen um die eigene Achse, Verrenkungen, Sprünge, abruptes Stoppen.

Bei Deriu geht es um Selbstentfremdung, Deplatziertheit – eine Spurensuche nach dem inneren Schmerz. Dann löst er das Klebeband vom Bühnenboden und formt daraus eine Kugel. Assoziationen an die Sehnsucht nach einer neuen Heimat kommen auf. Sehr spannungsvoll. Starker Applaus.

Auseinandersetzung: Szene aus „Out/Outside“ mit Rubén Garcia Arabit, Zander Constant und Saul Vega Mendoza. Quelle: Katrin Ribbe

Nach der Pause dann die 45-minütige Choreografie „Out/Outside“ für drei Tänzer von Jessica van Rüschen. Darin porträtiert sie „das fremde Individuum in einer Gemeinschaft“ und „das Zusammenleben ohne jegliche Privatsphäre“. Inspiriert wurde van Rüschen durch die Gefängnisszenen in Jim Jarmuschs Kult-Film „Down by Law“. Und so agieren Saul Vega Mendoza, Rubén Garcia Arabit und Zander Constant nacheinander in der Kulisse einer Zelle.

Dominanz und Machtlosigkeit

Mendoza ist zunächst alleine in der Zelle und hat seinen Tagesablauf. Als Arabit dazu kommt, ändert sich der Alltag, denn der Neuling beginnt, ihn zu dominieren, und ist übergriffig. Auch Constant versucht er, unter seine Fittiche zu kriegen. Spannend, wie die Tänzer die einzelnen Charaktere verkörpern. Durch fein nuancierte Bewegungen (mit durchaus humoristischen Elemente) erleben die Zuschauer die Auswirkungen von Dominanz, Machtlosigkeit und Eingesperrtsein.

Auch hier überzeugen die Tänzer mit faszinierender Körperbeherrschung. Schöne Dynamik, mit einem überraschenden Ende ...

Feines zeitgenössisches Tanztheater. Und schön, dass Choreograf Felix Landerer seinen Company-Mitgliedern Raum zur Entfaltung gibt.

Von Christian Seibt